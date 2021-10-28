Забота о сотрудниках: Сбер планирует повышение зарплат на 7%

Сбер ценит своих сотрудников и старается обеспечить им наилучшие условия труда. В бюджете компании предусмотрено повышение зарплат работникам в 2022 году на 7%, заявила старший вице-президент, руководитель блока HR Сбера Наталья Дудина.

Фото: ТАСС ТАСС

Она подчеркнула, что главной ценностью для компании являются люди: и клиенты, и сотрудники.

«Мы комплексно подходим к вопросу благополучия нашей команды. В первую очередь, обеспечиваем достойное вознаграждение. В текущем году мы уже повысили зарплаты нашим сотрудникам в среднем на 6%. На следующий год предусмотрели в бюджете повышение в районе 7% (впереди утверждение в рамках бизнес-плана)», - пояснила она.

По словам вице-президента, руководителя блока HR Сбера, для работников компании также созданы условия для сохранения баланса работы и личной жизни.

«Частичная занятость, саббатикал, удаленка из других регионов России, помогаем сотрудникам быть продуктивными родителями. Сбер также заботится о том, чтобы сотрудники имели возможность для непрерывного обучения и самореализации. И наш главный фокус – особая забота о здоровье команды во время пандемии», - заявила Наталья Дудина.