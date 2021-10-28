«Нужно спасать деньги»: экономист предсказал обвал доллара

В настоящее время следует продавать доллары и обменивать вырученные с этого деньги на золото, заявил российский экономист Валентин Катасонов. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

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Эксперт не сомневается в том, что стоимость «вечно зеленой резанной бумаги» опустится до минимальных отметок.

По словам Катасонова, последние полтора года показали, что любые глобальные катастрофы могут начинаться внезапно и иметь долгосрочные разрушительные последствия. Экономист подчеркнул, что ситуация с коронакризисом, возникшая в 2020 году и продолжающаяся по сей день, показала, что под удар катаклизма попадают те, кто проявляет беспечность и не готовится к наступлению «черного дня».

Катасонов уверен, что гегемония доллара скоро закончится. Когда произойдет обвал валюты, граждане будут вынуждены фактически спасать свои деньги, но не у всех это получится, предупреждает экономист. В случае нового кризиса курс американской валюты рухнет, а оценка золота, напротив, устремится вверх. Катасонов советует уже сейчас продавать доллары и покупать драгметалл.