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ПФР сообщил о выплате в размере 7000 рублей в ноябре

Лера Букина
39 минут назад

Родители, которые воспитывают в одиночку детей в возрасте от 8 до 16 лет, могут в ноябре получить в среднем по 7 тысяч рублей. Пособие будет ежемесячным. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда РФ.

ПФР сообщил о выплате в размере 7000 рублей в ноябре
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Право на выплату имеют родители, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет включительно и имеют доход, не превышающий прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания. Чтобы рассчитать ежемесячный доход, нужно разделить годовой доход семьи на 12 месяцев и на количество членов семьи», — уточнила пресс-служба ПФР.

Сумма ежемесячного пособия равна 50% прожиточного минимума для детей в регионе проживания. Ее индексирует в начале каждого года. Неполным семьям с несколькими детьми в возрасте от 8 до 16 лет пособие направляют на каждого ребенка. Ежемесячное пособие назначают на один год. Его можно продлить по заявлению. При подаче заявления в течение 6 месяцев с момента достижения 8-летнего возраста пособие зачислят с 8 лет, если позже – с даты обращения.

Например, в Москве родители-одиночки получат 7791 рубль, в Приморье – 7704,5 рубля, в Забайкалье – 7214,23 рубля.

Миллионы пенсионеров ждут досрочные выплаты

Для получения выплаты нужно подать электронное заявление через портал Госуслуг либо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту жительства. Необходимо подать только заявление. Пенсионный фонд сам запросит необходимые документы в рамках межведомственного взаимодействия из соответствующих органов и организаций.

Заявление рассматривают 10 дней. В ряде случаев максимальный срок составит 30 рабочих дней. Выплаты будут поступать на карту 1-20 числа каждого месяца.

18 октября министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в 2022 году все соцвыплаты и материнский капитал проиндексируют по фактической инфляции 2021 года, которая складывается выше прогноза. Министр подчеркнул, что в ходе рассмотрения бюджета во втором чтении все планируемые индексации проработают и учтут.
Личный счет,Антон Силуанов,Пенсионный фонд РФ,
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