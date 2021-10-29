Россиян предупредили о новых опасных финансовых пирамидах

Центробанк выявил новый тип финансовых пирамид в форме «онлайн инвестиционных игр». Об этом пишет РБК, ссылаясь на главу департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха.
Такие финансовые пирамиды привлекают граждан возможностью легкого заработка, своей игровой формой, отметил глава департамента ЦБ.
«Обычно пользователь может зарегистрироваться в игровом экономическом проекте с возможностью вывода средств, покупает определенного персонажа или, например, виртуальную недвижимость, которые и должны приносить доход. Но, для того чтобы получать вознаграждение или выигрыш, нужно приводить в проект новых игроков — как правило, знакомых или родственников», — рассказал Лях.
По его словам, принципом такой игры является сетевой маркетинг, как в финансовых пирамидах. При отсутствии новых игроков проект сворачивается, а вывести деньги не представляется возможным, так как мошенники уже к тому времени вывели их за вас, пояснил глава департамента ЦБ.
Такие проекты опасны, так как от них могут пострадать и дети, добавил Лях.
Деньги для участия в проекте перечисляются через личный кабинет на сайте различными способами, включая электронные платежные средства, криптовалюты.
Злоумышленники могут развивать пирамиды на основе идей одной из первых онлайн-игр, которые используют технологию NFT, – это CryptoKitties, созданная на основе криптовалюты Etherium, заявил управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккер. CryptoKitties представляет собой онлайн-игру, разработанную канадской студией Dapper Labs. В ней игроки покупают виртуальных кошек, которые обладают уникальным цифровым сертификатом, разводят и продают их. По данным BBC, средняя цена такой кошки составляет приблизительно $250, хотя может доходить и до миллионов.
«Условные активы имеют ценность только до тех пор, пока на них есть спрос, а он создается самой игрой. Нет игры — нет спроса, пузырь лопается, инвесторы остаются ни с чем», — указал эксперт.
Бороться с такими проектами проблематично, так как криптовалюты обеспечивают и децентрализацию, и анонимность, не позволяющие определить конечных бенефициаров и отследить финансовые потоки, подчеркнул Иккер.
В общей сложности за девять месяцев Банк России обнаружил 424 финансовые пирамиды, из них 278 – за третий квартал.
Ранее Лях рассказал, сколько денег россияне отдают финансовым пирамидам. Как выяснилось, граждане в среднем могут отдать от 50 до 100 тысяч рублей. Однако бывают случаи, когда мошенникам отправляют до 100 миллионов рублей.