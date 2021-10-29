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Россиян предупредили о новых опасных финансовых пирамидах

Лера Букина
15 минут назад

Центробанк выявил новый тип финансовых пирамид в форме «онлайн инвестиционных игр». Об этом пишет РБК, ссылаясь на главу департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха.

Россиян предупредили о новых опасных финансовых пирамидах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такие финансовые пирамиды привлекают граждан возможностью легкого заработка, своей игровой формой, отметил глава департамента ЦБ.

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«Обычно пользователь может зарегистрироваться в игровом экономическом проекте с возможностью вывода средств, покупает определенного персонажа или, например, виртуальную недвижимость, которые и должны приносить доход. Но, для того чтобы получать вознаграждение или выигрыш, нужно приводить в проект новых игроков — как правило, знакомых или родственников», — рассказал Лях.

По его словам, принципом такой игры является сетевой маркетинг, как в финансовых пирамидах. При отсутствии новых игроков проект сворачивается, а вывести деньги не представляется возможным, так как мошенники уже к тому времени вывели их за вас, пояснил глава департамента ЦБ.

Такие проекты опасны, так как от них могут пострадать и дети, добавил Лях.

Деньги для участия в проекте перечисляются через личный кабинет на сайте различными способами, включая электронные платежные средства, криптовалюты.

Злоумышленники могут развивать пирамиды на основе идей одной из первых онлайн-игр, которые используют технологию NFT, – это CryptoKitties, созданная на основе криптовалюты Etherium, заявил управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккер. CryptoKitties представляет собой онлайн-игру, разработанную канадской студией Dapper Labs. В ней игроки покупают виртуальных кошек, которые обладают уникальным цифровым сертификатом, разводят и продают их. По данным BBC, средняя цена такой кошки составляет приблизительно $250, хотя может доходить и до миллионов.

«Условные активы имеют ценность только до тех пор, пока на них есть спрос, а он создается самой игрой. Нет игры — нет спроса, пузырь лопается, инвесторы остаются ни с чем», — указал эксперт.

Бороться с такими проектами проблематично, так как криптовалюты обеспечивают и децентрализацию, и анонимность, не позволяющие определить конечных бенефициаров и отследить финансовые потоки, подчеркнул Иккер.

В общей сложности за девять месяцев Банк России обнаружил 424 финансовые пирамиды, из них 278 – за третий квартал.

Ранее Лях рассказал, сколько денег россияне отдают финансовым пирамидам. Как выяснилось, граждане в среднем могут отдать от 50 до 100 тысяч рублей. Однако бывают случаи, когда мошенникам отправляют до 100 миллионов рублей.

Личный счет,Валерий Ляха,Центральный банк России,РБК,
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