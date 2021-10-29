Назван способ дважды получить налоговый вычет за квартиру

Если гражданин купил жилье стоимостью менее двух миллионов рублей, то при покупке второй квартиры он имеет возможность дополучить сумму налогового вычета. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

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Россияне имеют право на получение имущественного налогового вычета в размере 13%, но не более 260 тысяч рублей. До 1 января 2014 года его можно было получить один раз вне зависимости от стоимости жилья. Позже имущественный вычет закрепили за налогоплательщиком, а не за объектом недвижимости, как это было ранее.

«Тем не менее, это не означает появления повторного права на получение вычета в прямом смысле этого слова. У гражданина, который приобрел квартиру до 2014 года и получил выплату меньше, чем предусматривало законодательство, при приобретении второго объекта недвижимости, появилась возможность дополучить сумму налогового вычета», — указал Соловьев.

Например, при покупке квартиры в 2014 году за 1 миллион рублей гражданин получил вычет в размере 130 тысяч рублей (13% от стоимости покупки). При покупке второй квартиры за 3 миллиона рублей в 2019 году гражданин имеет право подать заявление в налоговую инспекцию на налоговый вычет с 1 млн рублей и получить еще 130 тысяч рублей, поскольку изначально он мог рассчитывать на возврат 260 тысяч рублей.

Для этого нужно собрать все необходимые документы (заявление, платежки, документы о собственности, о размере предыдущего вычета) и обратиться за получением недовыплаченных сумм в налоговую инспекцию по месту нахождения объекта недвижимости или к своему работодателю.

Кроме того, при получении собственником квартиры основного налогового вычета до 2014 года при покупке нового жилья он может рассчитывать и на получение вычета по кредитным процентам, подчеркнул Соловьев.