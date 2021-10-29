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По 12 тысяч: в ноябре пенсионеров ждут выплаты

Мария Иванова
1 час назад

Портал DEITA.RU напомнил, что в ноябре в России вырастут пенсии людей, которым в октябре исполнилось или исполнится 80 лет. Произойдет это благодаря росту фиксированной выплаты до 12 тыс. рублей.

По 12 тысяч: в ноябре пенсионеров ждут выплаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фиксированная выплата не зависит от страховых взносов, стажа и коэффициентов. Изменяется она в зависимости от возраста, региона проживания пенсионера, инвалидности и наличия иждивенцев.

Фиксированная выплата к российским пенсиям после индексации с 1 января составляет 6 044 рублей 48 копеек. Россияне, отпраздновавшие 80-летний юбилей в октябре, автоматически начнут получать примерно на шесть тысяч больше.

Прибавка в месяц, когда пенсионеру исполняется 80 лет, назначается автоматически (с даты рождения), а выплачивается со следующего месяца. Заявления для ее получения подавать не требуется.

Кроме того, люди старше 80 лет могут получать дополнительные 1200 рублей в месяц, рассказывал ранее юрист Егор Редин. Для этого нужно, чтобы их неработающий родственник или знакомый оформил над ними уход. По словам юриста, это могут сделать даже внуки старше 14 лет.

РБК ранее составило список малоизвестных льгот на услуги ЖКХ. В частности, пенсионеры 70-79 лет оплачивают только половину взноса на капремонт, а с 80 лет полностью перестают его уплачивать.

Личный счет,РИА "Дейта",РБК,
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