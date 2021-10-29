По 12 тысяч: в ноябре пенсионеров ждут выплаты

Портал DEITA.RU напомнил, что в ноябре в России вырастут пенсии людей, которым в октябре исполнилось или исполнится 80 лет. Произойдет это благодаря росту фиксированной выплаты до 12 тыс. рублей.

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Фиксированная выплата не зависит от страховых взносов, стажа и коэффициентов. Изменяется она в зависимости от возраста, региона проживания пенсионера, инвалидности и наличия иждивенцев.

Фиксированная выплата к российским пенсиям после индексации с 1 января составляет 6 044 рублей 48 копеек. Россияне, отпраздновавшие 80-летний юбилей в октябре, автоматически начнут получать примерно на шесть тысяч больше.

Прибавка в месяц, когда пенсионеру исполняется 80 лет, назначается автоматически (с даты рождения), а выплачивается со следующего месяца. Заявления для ее получения подавать не требуется.

Кроме того, люди старше 80 лет могут получать дополнительные 1200 рублей в месяц, рассказывал ранее юрист Егор Редин. Для этого нужно, чтобы их неработающий родственник или знакомый оформил над ними уход. По словам юриста, это могут сделать даже внуки старше 14 лет.