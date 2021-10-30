В Ассоциации пенсионных фондов россиянам посоветовали копить на старость с первой зарплаты

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Откладывать средства к пенсионному возрасту россиянам следует уже со своего первого дохода. С такой рекомендацией в интервью РИА Новости выступил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

По словам Белякова, государство выделяет значительные средства на выплату страховой пенсии гражданам, однако коэффициент замещения утраченного заработка в настоящее время в России составляет 33% по страховой пенсии. В Европе же этот показатель доходит до 80% благодаря добровольным системам пенсионного накопления.

Небольшие суммы, которые человеку нужно начинать откладывать с молодых лет, постепенно будут прирастать инвестиционным доходом, который будет приумножаться по принципу сложных процентов, при которых доход начисляется как с суммы взносов, так и с суммы накопленных процентов.

При этом самым простым и эффективным способом самостоятельного накопления пенсии является обращение в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), считает эксперт. Там с суммы взносов (не более 120 тысяч в год) можно получить налоговый вычет 13%, а с самой суммы взносов фонды причисляют инвестиционный доход.

Существуют рекомендации Международной организации труда (МОТ), согласно которым коэффициент замещения должен быть не менее 40% утраченного дохода. Если ориентироваться на европейские страны, у которых коэффициент замещения достигает 80%, то золотая середина составит около 60%, но всё зависит от платёжеспособности каждого гражданина в трудоспособном возрасте, — резюмировал Сергей Беляков.