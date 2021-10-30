Российские пенсии через 10-15 лет или уменьшатся, или останутся такими же, как сейчас, если не менять пенсионное законодательство. Для увеличения выплат надо создать грамотную накопительную систему. Так считает финансовый советник, директор проекта «Рост сбережений» Сергей Кикевич, передает Ura.ru.

По словам эксперта, сейчас у каждого будущего пенсионера есть ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент). С его помощью ежегодно начисляются баллы. Однако истинная цена этих балов определяется властью, в зависимости от состояния экономики страны.

Если с экономикой России будет все хорошо, то пенсии через 10 лет будут аналогичны нынешним. При негативном развитии экономики размер пенсий снизится.

«Сколько бы вы не работали и сколько баллов не получали, назвать точную сумму, точный размер пенсий через 10-15 лет невозможно. Потому что правительство ежегодно назначает стоимость балла в рублях», - сказал Кикевич.

Он отметил, что необходимо создать нормальную действующую систему накопительных пенсий в негосударственных пенсионных фондах. Сейчас они работают плохо и отличаются мизерной доходностью, непрозрачностью и «околокриминальными структурами».

Кикевич считает, что надо «все привести в порядок, позволить людям самим управлять накоплениями». Тогда «появится реальный нормальный шанс получать достойную пенсию».