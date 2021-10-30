Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.65
Войти в почту

Экономист рассказал, что будет с пенсиями россиян через 10 лет

Майк Габриелян
1 час назад

Российские пенсии через 10-15 лет или уменьшатся, или останутся такими же, как сейчас, если не менять пенсионное законодательство. Для увеличения выплат надо создать грамотную накопительную систему. Так считает финансовый советник, директор проекта «Рост сбережений» Сергей Кикевич, передает Ura.ru.

По словам эксперта, сейчас у каждого будущего пенсионера есть ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент). С его помощью ежегодно начисляются баллы. Однако истинная цена этих балов определяется властью, в зависимости от состояния экономики страны.

Если с экономикой России будет все хорошо, то пенсии через 10 лет будут аналогичны нынешним. При негативном развитии экономики размер пенсий снизится.

«Сколько бы вы не работали и сколько баллов не получали, назвать точную сумму, точный размер пенсий через 10-15 лет невозможно. Потому что правительство ежегодно назначает стоимость балла в рублях», - сказал Кикевич.

Он отметил, что необходимо создать нормальную действующую систему накопительных пенсий в негосударственных пенсионных фондах. Сейчас они работают плохо и отличаются мизерной доходностью, непрозрачностью и «околокриминальными структурами».

По 12 тысяч: в ноябре пенсионеров ждут выплаты

Кикевич считает, что надо «все привести в порядок, позволить людям самим управлять накоплениями». Тогда «появится реальный нормальный шанс получать достойную пенсию».

Ранее политолог Андрей Дмитриев заявил, что социальные проблемы России кроются в сегодняшней экономической политике и «клыках дикого капитализма, спрятанных под маской «эффективного менеджмента».
Личный счет,Видео,Андрей Дмитриев,РИА Ura.ru,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители