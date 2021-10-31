Кабмин одобрил новые выплаты из-за нерабочих дней

Кабмин России одобрил выплату новых субсидий малому и среднему бизнесу, социально ориентированным НКО и банкам в связи с нерабочими днями на фоне роста количества заболевших коронавирусом, следует из сообщения правительства.
Предусмотрена единовременная выплата из расчета один минимальный размер оплаты труда, то есть 12 тысяч 792 рубля на одного сотрудника. Субсидии должны поддержать бизнес из наиболее пострадавших отраслей в период режима выходных дней.
Гранты будут предоставляться по заявительному принципу. Чтобы их получить, необходимо подать заявление в Федеральную налоговую службу с 1 ноября. Выплаты начнутся 15 ноября и продлятся до конца текущего года.
На помощь могут рассчитывать представители 21 отрасли, среди которых — физкультурно-оздоровительные услуги, дополнительное образование, деятельность зоопарков, кинотеатров, развлекательных учреждений, музеев, стоматологических кабинетов, парикмахерских и салонов красоты. Также выплату могут получить банки, поддерживающие бизнес.
Программа оценивается в 38,5 миллиардов рублей. Как ожидается, поддержку получат около 3 миллионов человек. Как сообщил глава государства Владимир Путин, задача властей — не только помочь сохранить рабочие места, «но и дать возможность быстро восстановить обороты после того, как новая волна пойдет на спад».