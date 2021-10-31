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Кабмин одобрил новые выплаты из-за нерабочих дней

Елена Прошина
43 минуты назад

Кабмин России одобрил выплату новых субсидий малому и среднему бизнесу, социально ориентированным НКО и банкам в связи с нерабочими днями на фоне роста количества заболевших коронавирусом, следует из сообщения правительства.

Кабмин одобрил новые выплаты из-за нерабочих дней
Фото: ТАССТАСС

Предусмотрена единовременная выплата из расчета один минимальный размер оплаты труда, то есть 12 тысяч 792 рубля на одного сотрудника. Субсидии должны поддержать бизнес из наиболее пострадавших отраслей в период режима выходных дней.

Гранты будут предоставляться по заявительному принципу. Чтобы их получить, необходимо подать заявление в Федеральную налоговую службу с 1 ноября. Выплаты начнутся 15 ноября и продлятся до конца текущего года.

На помощь могут рассчитывать представители 21 отрасли, среди которых — физкультурно-оздоровительные услуги, дополнительное образование, деятельность зоопарков, кинотеатров, развлекательных учреждений, музеев, стоматологических кабинетов, парикмахерских и салонов красоты. Также выплату могут получить банки, поддерживающие бизнес.

Программа оценивается в 38,5 миллиардов рублей. Как ожидается, поддержку получат около 3 миллионов человек. Как сообщил глава государства Владимир Путин, задача властей — не только помочь сохранить рабочие места, «но и дать возможность быстро восстановить обороты после того, как новая волна пойдет на спад».

Личный счет,Владимир Путин,Федеральная налоговая служба,
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