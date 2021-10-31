Россиян освободят от ряда штрафов

Советник министра юстиции Дмитрий Коротков рассказал «Российской газете», что Минюст готовит изменения в кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые, по его словам, приведут к уменьшению количества штрафов для россиян.

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Он отметил, что нарушения в новом КоАП будут делиться на грубые и негрубые. В случае совершения негрубого нарушения человек получит лишь предупреждение. В ряде случаев нарушителя могут обязать выплатить сумму, составляющую одну треть от минимального размера штрафа. Грубыми будут считаться наиболее опасные правонарушения, такие как причинение вреда здоровью человека, коррупция или экстремизм. При их совершении не освободиться от штрафа, заменив его на предупреждение или заплатив половину суммы.

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За первое правонарушение без отягчающих обстоятельств человеку будет вынесено предупреждение в случае, если такую возможность предусматривает статья. Новый кодекс содержит в себе на 50 процентов больше случаев, когда нарушитель сможет отделаться предупреждением вместо более суровых мер.

Кроме того, планируется ввести возможность заключения соглашения по административному производству. Если человек заплатит штраф, возместит нанесенный ущерб, а также примет меры по предотвращению подобных нарушений, он будет освобожден от административной ответственности. Также в этом случае будет прекращено производство по делу. Однако в случае неисполнения, гражданин будет привлечен к ответственности на общих основаниях.

Более того, планируется ввести запрет на суммирование штрафов для бизнеса в случае одновременного выявления ряда однородных правонарушений. При определении суммы штрафа будет учтено финансовое положение юридических лиц. В случае предотвращения вредных последствий или добровольного возмещения причиненного ущерба, административный штраф назначат по нижней границе санкции.