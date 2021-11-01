Более 4 миллионов россиян не могут выехать из страны

Из-за долгов более 4 млн россиян не могут выехать за границу. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов РФ (ФССП) Дмитрий Аристов.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатерина Сычкова © URA.RU

«В отношении должников действует 4,2 млн постановлений о временном ограничении права на выезд за пределы России. Это самая действенная мера для уплаты долгов», — заявил Аристов в интервью ТАСС.

По его словам, другой эффективной мерой воздействия на должников являются временное ограничение на пользование должниками водительскими правами. Сейчас не могут сесть за руль автомобиля 284,5 тыс. должников.

Также приставы активно применяют ограничение имущественных прав. Аристов сообщил, что в этом году наложено 12,7 млн запретов на перерегистрацию (продажу) автомобилей и более 3,8 млн запретов — на сделки в отношении недвижимости.