В Госдуме предложили новую льготу для вакцинированных

Депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставлять скидку в размере 50% на общественный транспорт тем, кто прошел вакцинацию. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Как отметил парламентарий, в связи с новым обострением ситуации с коронавирусом в России на федеральном уровне были объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Также власти субъектов приняли решение ограничить работу многих коммерческих и государственных предприятий и учреждений, а в ряде случаев решили приостановить работу муниципальных предприятий общественного транспорта. Также федеральные и региональные власти вырабатывают и реализовывают меры поддержки граждан, чтобы стимулировать прохождение процедуры вакцинации.

«В связи с этим прошу вас оценить возможность предоставления гражданам 50%-ной скидки на проездные билеты в общественном транспорте, которой они смогут пользоваться в течение шести месяцев после прохождения процедуры вакцинации», — сказано в тексте обращения.

Парламентарий уверен, что для десятков миллионов граждан данная льгота могла бы стать существенным стимулом пройти вакцинацию. Кроме того, это могло бы снизить риск распространения заболевания в общественном транспорте, подытожил Власов.