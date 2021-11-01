Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.30
Войти в почту

В Госдуме предложили новую льготу для вакцинированных

Лера Букина
1 час назад

Депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставлять скидку в размере 50% на общественный транспорт тем, кто прошел вакцинацию. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Как отметил парламентарий, в связи с новым обострением ситуации с коронавирусом в России на федеральном уровне были объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Также власти субъектов приняли решение ограничить работу многих коммерческих и государственных предприятий и учреждений, а в ряде случаев решили приостановить работу муниципальных предприятий общественного транспорта. Также федеральные и региональные власти вырабатывают и реализовывают меры поддержки граждан, чтобы стимулировать прохождение процедуры вакцинации.

«В связи с этим прошу вас оценить возможность предоставления гражданам 50%-ной скидки на проездные билеты в общественном транспорте, которой они смогут пользоваться в течение шести месяцев после прохождения процедуры вакцинации», — сказано в тексте обращения.

Парламентарий уверен, что для десятков миллионов граждан данная льгота могла бы стать существенным стимулом пройти вакцинацию. Кроме того, это могло бы снизить риск распространения заболевания в общественном транспорте, подытожил Власов.

Московским пенсионерам заплатят 10 тысяч за вакцинацию

20 октября президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации и призвал россиян прививаться более активно. Он отметил, что вакцина существенно снижает риски заболевания или тяжелых осложнений после болезни, а также угрозу смерти. Регионы страны приняли решение ввести ряд мер, которые стимулируют граждан прививаться. В частности, 14 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о розыгрыше 10 квартир среди горожан, которые сделают прививку от коронавируса в последующие пять недель.
Личный счет,Видео,Антон Котяков,Василий Власов,Сергей Собянин,Владимир Путин,Минтруд,Госдума,
53
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители