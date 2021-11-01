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Штрафы за долги по свету предложили увеличить до ₽400 тысяч

Лера Букина
1 час назад

Некоммерческое партнерство «Совет рынка» предложило повысить в два раза штрафы за неуплату электроэнергии. Об этом «Известиям» заявил глава регулятора Максим Быстров.

Штрафы за долги по свету предложили увеличить до ₽400 тысяч
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«НП «Совет рынка» предлагает удвоить административные штрафы для юрлиц, недоплачивающих потребляемую электроэнергию и не предоставляющих финансовые гарантии, со 100–200 тысяч рублей до 200–400 тысяч», — отметил он.

Кроме того, представители отрасли выступают с инициативой исключить возможность замены штрафа на предупреждение и изменить саму статью, сделав жестче наказание за повторные нарушения в течение года. Речь идет о введении безусловной дисквалификации должностных лиц.

По словам Быстрова, инициативы касаются санкций для так называемых неотключаемых потребителей. Это те неплательщики, в отношении которых в силу закона энергосбытовые компании не имеют возможности инициировать введение ограничения снабжения, отметил он. Речь идет о предприятиях ЖКХ и иных объектах жизнеобеспечения, опасных производствах.

Минэнерго планирует изучить предложения «Совета рынка», отметили в ведомстве. Итоговую позицию сформируют после проведения всесторонней оценки инициативы.

Общая задолженность на розничном рынке электроэнергии летом составила более 309 млрд рублей, что превысило показатель 2020 года (304 млрд). Отмечается, что основной долг пришелся на непромышленных потребителей — почти 173 млрд рублей, около 69 млрд рублей — на население.

Ранее сообщалось, что в России планируют усилить адресную поддержку граждан по оплате ЖКУ. Как отмечается, мера связана с совершенствованием тарифного регулирования. По данным СМИ, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил проработать данный вопрос Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС. Тарифы могут довести до экономически обоснованных, но при этом социально незащищенным категориям граждан хотят предоставлять компенсацию. Стоимость услуг ЖКУ предполагается устанавливать, ориентируясь на реализацию планов по ремонту и модернизации инфраструктуры.
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