Россиян предупредили об активизации черных кредиторов

Нелегальные кредиторы постепенно переходят в онлайн. Об этом пишет РБК, ссылаясь на директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха.

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В общей сложности Банк России за девять месяцев обнаружил 682 черных кредитора, из которых почти половина (338) выявлены в третьем квартале 2021 года. Сообщается, что показатель за девять месяцев 2021 года на 15% превысил значение прошлого года. За третий квартал рост составил 63,2%.

«Нелегальные кредиторы активно переходят в интернет, связь с ними происходит в онлайне, а деньги перечисляются на карту, на телефон», — рассказал Лях.

Рост количества черных кредиторов Лях объясняет появлением черного списка, который публикуется на сайте регулятора. Туда включают поставщиков финансовых услуг с признаками нелегальной деятельности.

«Мы перенастроили системы для более раннего выявления таких проектов, чтобы предупреждать граждан о появлении подобных организаций до того, как они успеют разрастись, на начальном этапе», — отметил глава департамента ЦБ и указал на то, что список на сайте Центробанка помог «выявлять такие субъекты».

Также, по словам Ляха, рост показателя обусловлен развитием дистанционных каналов коммуникаций и платежей.

Когда требования банков и МФО к заемщикам ужесточаются и доля отказов увеличивается, деятельность нелегальных кредиторов набирает обороты, подчеркивает президент НАПКА Эльман Мехтиев. При этом их методы не отвечают ни одной законодательной норме, так как такие организации нередко прибегают к угрозам и применению физической силы.