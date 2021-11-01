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Максимальная комиссия: владельцев банковских карт ждут новые тарифы

Алиса Селезнёва
1 час назад

С 1 ноября вступило в силу решение Банка России о введении максимальной комиссии, которая берется за перевод денег со счетов физических лиц на маркетплейс через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом пишет ТАСС.

Владельцам банковских карт изменят комиссию за переводы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Теперь переводы через Систему быстрых платежей в размере до 100 тыс. рублей в месяц будут осуществляться без комиссии не только между физическими лицами, но и с банковских счетов (вкладов) физического лица для зачисления в его же пользу на специальный счет оператора финансовой платформы.

А комиссия на переводы на маркетплейс на сумму свыше 100 тыс. рублей в месяц составит 0,5%, но не более 1,5 тыс. рублей, отмечает издание.

Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина подчеркнула, что такие тарифы были приняты для расширения доступности переводов граждан в системе финансового маркетплейса через СБП. Она отметила, что таким образом регулятор уровнял традиционные перевод между клиентами-физическими лицами с условиями переводов граждан на спецсчет оператора финансовой платформы.

Банки ввели комиссии за «стягивание» денег

Ранее Банк России предложил расширить функционал Системы быстрых платежей за счет внедрения трансграничных переводов. Регулятор считает, что новая функция позволит сделать переводы через СБП в другие страны «такими же удобными, быстрыми и доступными», как и внутри России. В свою очередь, банки смогут предоставлять клиентам дополнительные сервисы по таким операциям. Новые виды переводов могут стать доступны уже в 2022 году.
Личный счет,Центральный банк России,ИТАР-ТАСС,
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