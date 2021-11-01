Владельцам банковских карт изменят комиссию за переводы

С 1 ноября вступило в силу решение Банка России о введении максимальной комиссии, которая берется за перевод денег со счетов физических лиц на маркетплейс через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом пишет ТАСС.

Теперь переводы через Систему быстрых платежей в размере до 100 тыс. рублей в месяц будут осуществляться без комиссии не только между физическими лицами, но и с банковских счетов (вкладов) физического лица для зачисления в его же пользу на специальный счет оператора финансовой платформы.

А комиссия на переводы на маркетплейс на сумму свыше 100 тыс. рублей в месяц составит 0,5%, но не более 1,5 тыс. рублей, отмечает издание.

Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина подчеркнула, что такие тарифы были приняты для расширения доступности переводов граждан в системе финансового маркетплейса через СБП. Она отметила, что таким образом регулятор уровнял традиционные перевод между клиентами-физическими лицами с условиями переводов граждан на спецсчет оператора финансовой платформы.