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Держателей бесконтактных карт предупредили о риске остаться без денег

Лера Букина
50 минут назад

Вероятность кражи денег с бесконтактной карты есть, хоть и небольшая, заявила менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова. Как пишет «Прайм», во избежание хищения средств эксперт советует установить лимиты снятия, а также не использовать основные дебетовые карты с большим объемом денежных средств для оперативных платежей.

Держатели бесконтактных карт могут лишиться денег
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам Михайловой, существуют рабочие прототипы троянов, которые через зараженное мобильное устройство могут ретранслировать мошеннику данные карты и процесс оплаты.

«Обезопасить себя от подобных вирусов можно стандартными методами цифровой гигиены: не давать доступа к мобильному телефону неизвестным людям, устанавливать приложения только из официальных источников, использовать по возможности программы защиты (антивирус, антиспам)», — подчеркнула эксперт.

Для бесконтактных карт рекомендации схожи с теми, что дают обладателям других карт. В частности, помимо установки лимитов и неиспользования основных дебетовых карт с большим объемом денежных средств для оперативных платежей, необходимы осведомленность о том, где находится NFC-устройство (карта, телефон, часы) в данный момент, и применение пин-кода или биометрии для доступа к мобильному устройству.

«Если вы все же опасаетесь за свои деньги, можно, во-первых, на телефоне отключать функцию NFC, когда она не используется. Это системная настройка мобильного телефона. Во-вторых, использовать экранирующий чехол на базе клетки Фарадея для платежных карт — на рынке существует множество вариантов красивых чехлов, кошельков и даже рюкзаков и сумок», — заключила эксперт.

Ранее представитель «Тинькофф» сообщил, что мошенники стали использовать в своих схемах сервисы Apple Pay и Google Pay. Злоумышленники сообщают клиентам банка о том, что их деньги якобы пытаются украсть, поэтому их необходимо зачислить на «безопасную» карту. Граждан убеждают привязать карту мошенника к своему смартфону. Для этого просят использовать банкомат с NFC-считывателем, где нет необходимости предъявлять «пластик». Человек прикладывает телефон с Pay-сервисом и зачисляет деньги на «защищенную» карту, но средства зачисляются мошеннику, так как у него находится физическая карта.
Личный счет,Анна Михайлова,Тинькофф банк,Google,Apple,
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