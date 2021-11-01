Держатели бесконтактных карт могут лишиться денег

Вероятность кражи денег с бесконтактной карты есть, хоть и небольшая, заявила менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова. Как пишет «Прайм», во избежание хищения средств эксперт советует установить лимиты снятия, а также не использовать основные дебетовые карты с большим объемом денежных средств для оперативных платежей.

По словам Михайловой, существуют рабочие прототипы троянов, которые через зараженное мобильное устройство могут ретранслировать мошеннику данные карты и процесс оплаты.

«Обезопасить себя от подобных вирусов можно стандартными методами цифровой гигиены: не давать доступа к мобильному телефону неизвестным людям, устанавливать приложения только из официальных источников, использовать по возможности программы защиты (антивирус, антиспам)», — подчеркнула эксперт.

Для бесконтактных карт рекомендации схожи с теми, что дают обладателям других карт. В частности, помимо установки лимитов и неиспользования основных дебетовых карт с большим объемом денежных средств для оперативных платежей, необходимы осведомленность о том, где находится NFC-устройство (карта, телефон, часы) в данный момент, и применение пин-кода или биометрии для доступа к мобильному устройству.

«Если вы все же опасаетесь за свои деньги, можно, во-первых, на телефоне отключать функцию NFC, когда она не используется. Это системная настройка мобильного телефона. Во-вторых, использовать экранирующий чехол на базе клетки Фарадея для платежных карт — на рынке существует множество вариантов красивых чехлов, кошельков и даже рюкзаков и сумок», — заключила эксперт.