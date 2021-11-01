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Кто имеет право на льготы при оплате электроэнергии

Лера Букина
39 минут назад

На льготы могут рассчитывать несколько категорий граждан: ветераны Великой Отечественной войны и их семьи, люди с особыми заслугами, инвалиды всех групп и семьи, имеющие детей-инвалидов. Об этом сообщает агентство «Прайм», ссылаясь на генерального директора ПАО «Городские инновационные технологии» Сергея Минко.

Кто имеет право на льготы при оплате электроэнергии
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что льготы на оплату электроэнергии предусмотрены для всех участников Великой Отечественной войны, а также для семей инвалидов ВОВ, в том числе тех, кого уже нет в живых. Также льготы полагаются труженикам тыла и проживавшим и трудившимся в Москве в 1941-1942 годах гражданам.

Дополнительные льготы есть у награжденных медалью за оборону Москвы, а также у граждан, переживших блокаду Ленинграда.

«И если сами участники войны, как правило, льготы получают, то вот семьи инвалидов ВОВ часто не используют эту возможность», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, действуют льготы, поощряющие ряд категорий граждан, – Героев труда, обладателей государственных наград, почетных доноров CCCР и РФ, заслуженных работников и многих других.

Также право на льготы на оплату электроэнергии имеют ветераны труда и приравненные к ним граждане, Герои СССР и РФ, участники любых боевых действий. Кроме того, льготы полагаются реабилитированным, пострадавшим из-за репрессий пенсионерам и их семьям, детям, не имеющим родителей или оставшимся без их попечения, лицам, подвергшимся воздействию радиации.

Скидки на оплату электроэнергии положены многодетным семьям, а также инвалидам и семьям с детьми-инвалидами.

«Стоит также отметить и то, что если ваши расходы на ЖКХ превышают 22% от дохода, то вы уже имеете право на льготы. Советую внимательно изучить все эти возможности и обращаться в свои управляющие или сбытовые компании с просьбой подтвердить наличие тех или иных льгот и обязательно воспользоваться льготами, если вы имеете на это право», — подытожил Минко.

Ранее сообщалось, что в Госдуме России рассматривается законопроект о возвращении 30 государственных льгот для «детей войны». Как отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от КПРФ Николай Коломейцев, льготы пенсионерам, родившимся в период с 1927 по 1945 год, были отменены в 2006 году после монетизации. Он также обратил внимание на то, что многие «дети войны» и труженики тыла сейчас получают только обычную пенсию из-за того, что в 90-е годы были утеряны архивные данные о стаже их работы.
Личный счет,Николай Коломейцев,КПРФ,
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