В Госдуме предложили увеличить маткапитал до ₽5 млн для части семей

Материнский капитал следует увеличить в 10 раз для переезжающих на Курильские острова семей. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов.

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«Иначе не поедут люди. Какой смысл, если эти 300-400 тысяч рублей люди получат в европейской части России. Воспитать ребенка — это колоссальный труд для женщины. Первые два-три года она вынуждена отрывать себя от жизни и посвящать себя семье. Если выделяем ресурсы, то нужно выделять серьезные деньги, чтобы люди не раздумывая ехали», – заявил он.

При этом он выступает за ограничение числа семей, которые смогут воспользоваться данной поддержкой.

«Например, только 1000 семей. Объявляем конкурс. На этих условиях люди более оперативно будут откликаться. Если эти условия не сработают, нужно еще увеличить. Денег в стране хватает, денег много», – сказал депутат.

Парламентарий также выступил с инициативой выдавать гражданам беспроцентные кредиты на строительство жилья. При рождении первого ребенка, по его мнению, необходимо списывать часть ссуды, после второго - еще часть, а третий ребенок компенсирует весь кредит, убежден Каргинов.

Для привлечения молодежи необходимо ввести дополнительные льготы, считает первый зампред комитета. Речь идет о выплате подъемных средств, освобождении от армии и бесплатном высшем образовании.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в 2022 году все соцвыплаты и материнский капитал проиндексируют по фактической инфляции 2021 года, которая складывается выше прогноза. Министр подчеркнул, что в ходе рассмотрения бюджета во втором чтении все планируемые индексации проработают и учтут.