Хитрости распродаж: как россиян обманывают в аптеках

Эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина рассказала, на что следует обратить внимание при покупке лекарств по акции или со скидкой. Например, у лекарства по акции может истекать срок годности, заявила она в эфире радио Sputnik.

«Акция – это маркетинговый ход. В продуктовых магазинах цену снижают, когда заканчивается срок годности продукта. На лекарства делают акции точно так же. На это надо отдельно обращать внимание, потому что лекарства не лежат на полке, их выносит провизор. Как правило, на упаковке будет стоять дата производства, а в инструкции внутри упаковки будет срок годности», – пояснила эксперт.

Еще одна маркетинговая хитрость аптек – предоставление скидки с уже повышенных ранее цен. Во избежание переплаты следует заранее проверить в интернете приблизительную стоимость того или иного лекарства.

Ранее сообщалось, что цены на некоторые популярные препараты, не входящие в перечень жизненно важных, выросли в январе-июне в среднем на 25%. Об этом свидетельствуют результаты исследования RNC Pharma. Речь идет о медикаментах от ОРВИ, сердечно-сосудистых патологий и геморроя. При этом производители утверждают, что подняли цены только на значения инфляции, а высокие цены в розничном сегменте объяснили спекулятивной реакцией рынка. Аптеки, в свою очередь, указывают на дистрибуторов, поднявших свои наценки.