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Что делать с просроченной банковской картой

Лера Букина
39 минут назад

Клиенты могут заменить просроченную банковскую карту, подав онлайн-заявку в свой банк на перевыпуск карты. Проще это сделать в мобильном приложении или интернет-банке, сообщил агентству «Прайм» руководитель управления клиентского счастья Райффайзенбанка Кирилл Матвеев.

Что делать с просроченной банковской картой
Фото: ТАССТАСС

Банку понадобится некоторое время на выпуск именного пластика. Уже через пару дней новая карта поступит в отделение, где ее можно будет получить, указал эксперт.

«Старую пластиковую карту можно разрезать на части, чтобы нельзя было использовать чип или ваши личные данные, и сдать этот пластик в переработку», — рассказал Матвеев.

Он отметил, что при перевыпуске изменятся лишь реквизиты карты, а номер счета будет прежний. Если старая карта была привязана в приложениях для покупки продуктов, эти данные нужно обновить.

Также можно выпустить цифровую дебетовую карту. Воспользоваться ею можно будет сразу, при этом и счет, и реквизиты карты будут новые. Ее, как и «пластик», можно использовать в банкоматах.

«Если цифровая карта привязана к кошельку, вы можете приложить телефон к банкомату, ввести пин-код и использовать ее для снятия или пополнения наличными», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что Банк России для борьбы с мошенничеством предложил усилить контроль за пополнением карт через банкоматы и терминалы.

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