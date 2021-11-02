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Пенсии в 2022 году будут начислять по-новому

Алиса Селезнёва
1 час назад

Российские пенсионеры с 1 января 2022 года буду переведены на новый порядок начисления повышенной страховой пенсии. Об этом со ссылкой на Пенсионный фонд России пишет Infox.

Пенсии в 2022 году будут начислять по-новому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ПФР, с начала следующего года малообеспеченным пенсионерам больше не придется отдельно подавать заявления для начисления федеральной социальной доплаты.

«В беззаявительном порядке возобновится федеральная социальная доплата (ФСД) к пенсии при увольнении с работы. Теперь гражданин не обязан оповещать территориальные отделения ПФР об обстоятельствах, влияющих на осуществление ФСД», - пояснили в фонде.

По словам представителя организации, в первую очередь речь идет о случаях, когда пенсионеру переставали доплачивать ФСД в связи с его трудоустройством.

Ранее Пенсионный фонд России напомнил, что с 1 января 2022 года увеличится число российских пенсионеров, получающих сельскую надбавку к ежемесячным выплатам от государства. Сейчас надбавка пенсионерам, отработавшим в сельской местности не менее 30 лет, снимается, если человек переехал жить из деревни в город. С 2022 года порядок выплат изменится: доплата будет сохраняться вне зависимости от текущего места проживания пенсионера.

Величина сельской надбавки составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии. На данный момент она равна 1511 рублям месяц. Стаж работы на селе засчитывается в случае трудоустройства колхозах, совхозах и сельхозпредприятиях. При этом человек должен был работать в сельском хозяйстве.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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