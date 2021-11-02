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В Совфеде пообещали проиндексировать пенсии выше уровня инфляции

Газета.Ruиещё 5
1 час назад

Во время подготовки к обсуждению Советом Федерации российского бюджета на 2022 год сенаторы рассчитают повышение пенсий так, чтобы оно соответствовало фактической инфляции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого замглавы бюджетного комитета СовФеда Елену Перминову.

В Совфеде пообещали индексацию пенсий выше уровня инфляции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В бюджете уже заложены средства на то, чтобы проиндексировать пенсии выше базового уровня [инфляции], который составляет 4,4 процента. Повышение может составить выше этих данных на 1,3-1,5 процента», — заявила она.

Политик подчеркнула, что сенаторы будут ориентироваться на базовый уровень инфляции, работу над определением которого намерены продолжить в Министерстве финансов.

Ранее стало известно, что в России последние восемь месяцев обесцениваются пенсии — в сентябре уменьшение достигло 1,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Номинально пенсионные выплаты выросли в 2021 на 5,5%, однако индексацию превысила инфляция, которая на текущий момент составляет 7,4%.

Личный счет,Совет Федерации,Минфин,
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