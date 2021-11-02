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Обнулится в ближайшие месяцы: на долларе поставили крест

Мария Иванова
30 минут назад

Экономист Валентин Катасонов считает, что из-за стремительно растущей инфляции в США доллару не избежать девальвации: по его мнению, процесс «обнуления» американской валюты может начаться в ближайшие месяцы. Об этом сообщает DEITA.RU.

Обнулится в ближайшие месяцы: на долларе поставили крест
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самым опасным вариантом развития событий Катасонов назвал переход США от высокой инфляции к стагфляции. В такой ситуации экономический спад и депрессивное состояние экономики сочетаются с ростом цен.

Если США допустят стагфляцию, за ней последует гиперинфляция, которая станет для Штатов настоящей финансовой катастрофой, заявил экономист. По его словам, в таком случае ВВП страны начнет стремительно падать вместе с уровнем жизни людей, а гигантская безработица станет неизбежной.

Катасонов считает, что избежать такого сценария в ближайшие месяцы удастся лишь в том случае, если американские власти пойдут на понижение курса доллара к большинству валют. Это позволит «стерилизовать» огромные и ничем не обеспеченные объемы денег благодаря более дешевому импорту.

Ранее Катасонов прогнозировал, что в ближайшем будущем курсы доллара и золота начнут двигаться в разных направлениях. Он считает, что золото стремительно подорожает, а американскую валюту ждет обвал до исторических минимумов.

По мнению экономиста, причиной обвала доллара и взлета золота может стать введение золотого стандарта для основных мировых валют, отмененного в двадцатом веке.

Катасонов отмечал, что главы крупнейших мировых финансовых регуляторов склоняются к необходимости вернуть золотое обеспечение денег. По его мнению, именно отсутствие золотого стандарта приводит к бесконтрольной работе печатного станка в США, разгону инфляции и глобальным кризисам.

По словам Катасонова, в случае введения золотого стандарта стоимость золота станет заоблачной, а долларовые накопления людей фактически сгорят. Экономист назвал это «катастрофой планетарного масштаба», которая положит конец господству доллара и навсегда изменит мировую финансовую систему.

Личный счет,Валентин Катасонов,
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