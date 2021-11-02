Обнулится в ближайшие месяцы: на долларе поставили крест

Экономист Валентин Катасонов считает, что из-за стремительно растущей инфляции в США доллару не избежать девальвации: по его мнению, процесс «обнуления» американской валюты может начаться в ближайшие месяцы. Об этом сообщает DEITA.RU.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Самым опасным вариантом развития событий Катасонов назвал переход США от высокой инфляции к стагфляции. В такой ситуации экономический спад и депрессивное состояние экономики сочетаются с ростом цен.

Если США допустят стагфляцию, за ней последует гиперинфляция, которая станет для Штатов настоящей финансовой катастрофой, заявил экономист. По его словам, в таком случае ВВП страны начнет стремительно падать вместе с уровнем жизни людей, а гигантская безработица станет неизбежной.

Катасонов считает, что избежать такого сценария в ближайшие месяцы удастся лишь в том случае, если американские власти пойдут на понижение курса доллара к большинству валют. Это позволит «стерилизовать» огромные и ничем не обеспеченные объемы денег благодаря более дешевому импорту.

Ранее Катасонов прогнозировал, что в ближайшем будущем курсы доллара и золота начнут двигаться в разных направлениях. Он считает, что золото стремительно подорожает, а американскую валюту ждет обвал до исторических минимумов.

По мнению экономиста, причиной обвала доллара и взлета золота может стать введение золотого стандарта для основных мировых валют, отмененного в двадцатом веке.

Катасонов отмечал, что главы крупнейших мировых финансовых регуляторов склоняются к необходимости вернуть золотое обеспечение денег. По его мнению, именно отсутствие золотого стандарта приводит к бесконтрольной работе печатного станка в США, разгону инфляции и глобальным кризисам.