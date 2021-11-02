В ходе подготовки к обсуждению проекта федерального бюджета на 2022 год во втором чтении будут просчитывать повышение пенсий и пособий на уровень инфляции, близкий к фактическому, заявила первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что Росстат сообщил о том, что пенсии в сентябре сократились на 1,8% в годовом выражении. Реальные пенсии граждан России обесцениваются уже восемь месяцев из-за высокой инфляции, свидетельствуют данные службы.

«Индексация пенсий в следующем году будет выше базового уровня инфляции. В бюджете уже заложены средства на то, чтобы проиндексировать пенсии выше базового уровня, который составляет 4,4%. Повышение может составить выше этих данных на 1,3-1,5%», – цитирует агентство Перминову.

Она отметила, что пока речь идет только о базовом уровне инфляции, но этот вопрос еще проработают.

«Антон Германович Силуанов обещал, что ко второму чтению проекта бюджета продолжит работу по уточнению уровня инфляции, чтобы проиндексировать пособие и выплаты, которые идут из бюджета, что это будет приближено к фактическому», – добавила Перминова.

Банк России в конце октября повысил ключевую ставку на 0,75 п.п., до 7,5% годовых. На решение повлияла динамика инфляции, которая складывается значительно выше прогноза ЦБ - выше 7%.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков на заседании думского Комитета по труду и социальной политике не исключил, что уровень индексации пенсий неработающим пенсионерам с 1 января 2022 года пересмотрят, если Минэкономразвития скорректирует официальный прогноз инфляции за 2021 год. Согласно официальному прогнозу, пенсии проиндексируют на 5,9%, а инфляция за 2021 год составит 5,8%. Однако в октябре Минэкономразвития изменило оценку инфляции на конец года — на 1,6 п.п. в большую степень, до 7,4%.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что пенсии граждан будут расти в ближайшие годы, средства на их индексацию уже предусмотрены.