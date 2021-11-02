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Деньги будут уничтожены: экономист предупредил о потере вложений

Мария Иванова
29 минут назад

Экономист Михаил Делягин считает, что деньги россиян, вложившихся в акции крупнейших IT-компаний, могут быть «уничтожены» в результате серьезной коррекции на фондовом рынке. Об этом сообщает DEITA.RU.

Деньги будут уничтожены: экономист предупредил о потере вложений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Делягина, большинство лидирующих на бирже компаний сильно переоценены. Он назвал их капитализацию «чисто спекулятивной и не имеющей ничего общего с реальностью».

Экономист отметил, что раздутая стоимость IT-корпораций связана с гигантскими денежными вливаниями со стороны руководства США.

Он подчеркнул, что избыточная денежная масса, которую финансовые власти Вашингтона направили в экономику для поддержания деловой активности, ушла на фондовый рынок.

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По мнению экономиста, в такой ситуации заходить на рынок ценных бумаг небезопасно - возможно обрушение акций, от которого пострадают миллионы их держателей.

Старший портфельный управляющий «Сбер Управление Активами» Дмитрий Постоленко ранее называл одной из самых привлекательных инвестиций долларовые облигации развивающихся рынков: ставки по ним заметно выше ставок по евробондам развитых стран.

На рублевом рынке Постоленко выделил долгосрочные облигации федерального займа (ОФЗ), а также корпоративные облигации.

А эксперт «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий советовал инвесторам, располагающим небольшими суммами (около ста тысяч рублей), обратить внимание на биржевые и открытые паевые фонды. Через такие фонды инвесторы владеют активами (акции, облигации, сырье) не напрямую, а через «общий котел», поэтому порог входа доступен каждому.

Для долгосрочных инвестиций, по мнению Русецкого, стоит выбирать акции быстрорастущих компаний из сфер онлайн-торговли, интернета, полупроводников.

Личный счет,Андрей Русецкий,Дмитрий Постоленко,Михаил Делягин,
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