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Россиян предостерегли от покупок в приложениях магазинов

Елена Прошина
1 час назад

Профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ имени Баумана Виталий Вехов в интервью радио Sputnik рассказал о главном отличии фейковых приложений магазинов от официальных. В них много всплывающей рекламы.

Россиян предостерегли от покупок в приложениях магазинов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Совершая онлайн-покупки с помощью смартфона, многие россияне предпочитают использовать не сайты магазинов, а приложения. Так, скорее всего, удобнее, но у данного метода есть один недостаток — если человека обманут, то есть спишут деньги, но не пришлют товар, то вернуть потраченные средства окажется практически невозможным», — приводятся в материале слова Вехова.

Сам профессор приложениям магазинов предпочитает их официальные сайты.

«На порталах худо-бедно можно отследить по договору арендатора и пользователя страницы. Если обман произойдет на сайте, вы сможете найти "концы" и в правовом порядке взыскать ущерб, который был причинен. А вот по приложению определить лицо, с которого взыскивать деньги, сложно».

Обезопасить себя в таких случаях можно с помощью скачивания приложения с официального сайта магазина. Или риск потерять деньги по-прежнему будет велик, отметил Вехов.

«Кроме того, не советую устанавливать приложения, которые предлагают навязчивую всплывающую рекламу. Это фейк с вероятностью 60%».

Личный счет,МГТУ им. Баумана,ИА Sputnik,
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