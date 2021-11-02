Россиян предостерегли от покупок в приложениях магазинов

«Совершая онлайн-покупки с помощью смартфона, многие россияне предпочитают использовать не сайты магазинов, а приложения. Так, скорее всего, удобнее, но у данного метода есть один недостаток — если человека обманут, то есть спишут деньги, но не пришлют товар, то вернуть потраченные средства окажется практически невозможным», — приводятся в материале слова Вехова.