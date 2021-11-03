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Ненаблюдаемые доходы россиян возьмут под контроль

Лера Букина
44 минуты назад

В марте 2022-го в России опубликуют пересмотренные данные по доходам, расходам и сбережениям населения за 2018–2020 годы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на презентацию об итогах деятельности и задачах на будущее Минэкономразвития.

Ненаблюдаемые доходы россиян возьмут под контроль
Фото: ТАССТАСС

В Росстате отметили, что при оценке платных услуг теперь будут брать в расчет некоторые новые источники информации. Речь идет о доходах самозанятых, новых видах сервисов, получивших развитие на фоне пандемии (каршеринг и курьерская доставка, а также фитнес-центры).

Также с 2022 года будут подсчитывать данные об электронных услугах в сфере IT — онлайн-кинотеатры, платные подписки на игровые сервисы, облачные хранилища.

Доходы россиян будут считать по-новому

В методике оценки доходов и расходов россиян также планируется расширить список наблюдаемых источников. При расчете трат теперь планируется учитывать данные контрольно-кассовой техники, доходы самозанятых и результаты переписи малого бизнеса. А для оценки сбережений будут обращать внимание на сводки ЦБ о движении средств на брокерских счетах физлиц.

«Нововведения позволят точнее оценивать баланс доходов и расходов, анализировать поведение граждан в различных экономических условиях и прогнозировать возможные последствия тех или иных решений», — указали в Росстате.

Благодаря пересмотру методики будет сокращена доля ненаблюдаемых доходов, считает ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Екатерина Хейфец. По ее словам, это также позволит более точно оценить влияние пандемии на уровень жизни граждан и прогнозировать устойчивость экономики к возможным кризисам.

Пересмотр подхода к учету потоков по брокерским счетам физлиц, вероятно, повлечет за собой повышение оценки ненаблюдаемых напрямую доходов и некоторый рост сбережений, которые в настоящее время могут быть занижены, отметил старший экономист «ВТБ Капитал» по России и СНГ, автор Telegram-канала «Твердые цифры» Александр Исаков.

Ранее сообщалось, что рост реальных располагаемых доходов россиян ускорился до максимума за 11 лет, составив 8,1%. По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян увеличились в годовом выражении в третьем квартале после роста на 7,4% во втором квартале. С начала 2021 года рост достиг 4,1% в сравнении с тем же периодом 2020 года. Реальные располагаемые доходы граждан превысили допандемийный уровень.
Личный счет,Александр Исаков,ВТБ Капитал,Минэкономразвития,Центральный банк России,Росстат,газета "Известия",
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