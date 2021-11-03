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Желающим купить авто дали неутешительный прогноз по ценам

Лера Букина
1 час назад

Цены на новые автомобили в России до конца года повысятся еще на 4-5%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Банкавто.

Желающим купить авто дали неутешительный прогноз по ценам
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Рост цен не прекращался в течение всех 9 месяцев… Прайс-листы в формате рекомендуемых розничных цен на большинство моделей еще подрастут до конца года в пределах 4-5%», – указал эксперт Банкавто.

Повышение цен обусловлено повышенным спросом и дефицитом автомобилей. Участники рынка считают, что ситуация продлится вплоть до второй половины 2022 года. В исследовании говорится, что проблемы авторитейла, которые вызваны, в частности, нехваткой высокотехнологичных электронных компонентов, не удалось решить, и, скорее всего, они останутся на повестке дня и в 2023 году.

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В компании также изучили динамику средних цен за девять месяцев на самые востребованные в России модели машин B-класса. Выяснилось, что больше всего выросла средняя цена Volkswagen Polo (+27,4% к аналогичному периоду прошлого года, цены выросли в среднем до 1,19 миллиона рублей). Затем идут Lada Vesta (+14,1%, 1 миллион рублей), Hyundai Solaris (+12,5% 1,05 миллионов рублей), Lada Granta (+11,1%, 673 тысячи рублей) и Kia Rio (+10,3%, 1,07 миллионов рублей).

Что касается сегмента SUV B-класса, то больше всего подорожал Renault Duster. Его средняя стоимость по итогам трех кварталов достигла 1,33 миллиона рублей (+24,6%), Hyundai Creta в среднем продавали за 1,45 миллиона рублей (+15,4%), а Kia Seltos - за 1,66 миллиона (+11,2%).

Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что клиенты авторизованных дилерских центров переплачивают за автомобили не менее 61 млрд рублей в год. В среднем из-за дополнительных опций стоимость машины увеличивается на 200–400 тысяч рублей, рассказал изданию глава дилерского направления Fresh Auto Денис Решетников.
Личный счет,Денис Решетников,Renault,Газета "Коммерсантъ",
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