Пенсионерам напомнили о дополнительных выплатах

В Пенсионном фонде России напомнили, что участники программы государственного софинансирования пенсий могут претендовать на доплату в 1560 рублей. Об этом пишет ИА DEITA.RU.

Фото: ТАСС ТАСС

В фонде отметили, что выплаты положены россиянам, которые делали добровольные взносы из своей заработной платы.

Такие взносы не облагаются налогом, а значит 13% от суммы государство может вернуть пенсионерам в качестве вычета. Чтобы его получить, нужно предоставить справку от работодателя и соответствующее заявление в налоговую инспекцию, пишет издание.

Налоговый вычет можно будет получить с суммы от 2 до 12 тыс. рублей. Именно на этом уровне определен размер денежных взносов участников программы, которые государство удваивает. После того, как деньги переводятся на индивидуальный лицевой счет, на следующий год государство добавляет участнику программы столько же, отметили в ПФР.

Таким образом, при годовом поступлении 12 тыс. рублей, пенсионер сможет вернуть в виде налогового вычета более полутора тысяч.

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно растет возраст выхода на пенсию. К 2028 году он должен подняться до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. До конца 2018 года женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет.