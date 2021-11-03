Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Пенсионерам напомнили о дополнительных выплатах

Алиса Селезнёва
1 час назад

В Пенсионном фонде России напомнили, что участники программы государственного софинансирования пенсий могут претендовать на доплату в 1560 рублей. Об этом пишет ИА DEITA.RU.

Пенсионерам напомнили о дополнительных выплатах
Фото: ТАССТАСС

В фонде отметили, что выплаты положены россиянам, которые делали добровольные взносы из своей заработной платы.

Такие взносы не облагаются налогом, а значит 13% от суммы государство может вернуть пенсионерам в качестве вычета. Чтобы его получить, нужно предоставить справку от работодателя и соответствующее заявление в налоговую инспекцию, пишет издание.

Налоговый вычет можно будет получить с суммы от 2 до 12 тыс. рублей. Именно на этом уровне определен размер денежных взносов участников программы, которые государство удваивает. После того, как деньги переводятся на индивидуальный лицевой счет, на следующий год государство добавляет участнику программы столько же, отметили в ПФР.

Таким образом, при годовом поступлении 12 тыс. рублей, пенсионер сможет вернуть в виде налогового вычета более полутора тысяч.

По 12 тысяч: в ноябре пенсионеров ждут выплаты

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно растет возраст выхода на пенсию. К 2028 году он должен подняться до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. До конца 2018 года женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет.

Ранее стало известно, что 24 сентября глава министерства Антон Силуанов провел совещание, на котором обсудили вопросы пенсионных программ. На встрече Минфин поддержал идею трансформации накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования (ОПС), замороженной в 2014 году. Предполагается, что она превратится в стандартизированную схему добровольного пенсионного страхования с едиными правилами.
Личный счет,Антон Силуанов,Федеральная налоговая служба,Пенсионный фонд РФ,Минфин,РИА "Дейта",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители