В России выставили на продажу часы за 27 млн рублей

Объявление о продаже коллекции часов ХVIII — XIX века за 27 миллионов рублей появилось в «Объявлениях ВКонтакте».
Житель Москвы заявил, что готов расстаться с 91 экземпляром старинных часов.
В коллекцию входят часы, украшенные золотом, серебром, алмазами, живописной эмалью, золотой всечкой. Некоторые часы имеют черепаховые корпуса, хронометры и репетиры.
Объявление было размещено в группе 29 октября. При этом продавец не уточнил, можно ли купить входящие в коллекцию часы отдельными лотами.
Ранее в России в продаже появилась коллекция из шестнадцати автомобилей Lada в идеальном состоянии и без пробега. В числе прочих покупателям были предложены «Копейка», ВАЗ-2103, ВАЗ-2108, внедорожник Niva, а также достаточно редкий кабриолет Lada Samara Fun. Продавец хотел получить за машины 16 миллионов рублей.