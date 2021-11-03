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В России выставили на продажу часы за 27 млн рублей

Алиса Селезнёва
1 час назад

Объявление о продаже коллекции часов ХVIII — XIX века за 27 миллионов рублей появилось в «Объявлениях ВКонтакте».

В России выставили на продажу часы за 27 млн рублей
Фото: ReutersReuters

Житель Москвы заявил, что готов расстаться с 91 экземпляром старинных часов.

В коллекцию входят часы, украшенные золотом, серебром, алмазами, живописной эмалью, золотой всечкой. Некоторые часы имеют черепаховые корпуса, хронометры и репетиры.

Объявление было размещено в группе 29 октября. При этом продавец не уточнил, можно ли купить входящие в коллекцию часы отдельными лотами.

Ранее в России в продаже появилась коллекция из шестнадцати автомобилей Lada в идеальном состоянии и без пробега. В числе прочих покупателям были предложены «Копейка», ВАЗ-2103, ВАЗ-2108, внедорожник Niva, а также достаточно редкий кабриолет Lada Samara Fun. Продавец хотел получить за машины 16 миллионов рублей.

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