В России выставили на продажу часы за 27 млн рублей

Объявление о продаже коллекции часов ХVIII — XIX века за 27 миллионов рублей появилось в «Объявлениях ВКонтакте».

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Житель Москвы заявил, что готов расстаться с 91 экземпляром старинных часов.

В коллекцию входят часы, украшенные золотом, серебром, алмазами, живописной эмалью, золотой всечкой. Некоторые часы имеют черепаховые корпуса, хронометры и репетиры.

Объявление было размещено в группе 29 октября. При этом продавец не уточнил, можно ли купить входящие в коллекцию часы отдельными лотами.