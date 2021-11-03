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В Госдуме предложили три способа спасти пенсии от обесценивания

Лера Букина
1 час назад

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил решить проблему обесценивания пенсий на фоне роста инфляции индексацией выплат работающим пенсионерам и перерасчетом пенсий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В Госдуме предложили три способа спасти пенсии от обесценивания
Фото: ТАССТАСС

«Во-первых, реализовать поручение президента в части возврата индексации пенсий работающим пенсионерам. Над этим бьемся не первый год, однако наше предложение устранить из пенсионного законодательства норму о запрете такой индексации пока не поддерживается ни правительством, ни большинством депутатов Госдумы», — подчеркнул он.

Во-вторых, парламентарий выступает за полноценный, справедливый перерасчет пенсий работающим пенсионерам, например, на десять баллов. Благодаря данной мере можно будет повышать пенсию на сумму до тысячи рублей ежегодно, считает депутат.

Третье предложение предполагает пополнение бюджета Пенсионного фонда с помощью введения плоской шкалы при уплате страховых взносов.

«Это даст возможность проводить дополнительную индексацию пенсий, повышая их реальный размер», — пояснил Нилов.

Ранее первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова заявила, что в ходе подготовки к обсуждению проекта федерального бюджета на 2022 год во втором чтении будут просчитывать повышение пенсий и пособий на уровень инфляции, близкий к фактическому.

Личный счет,Елена Перминова,Ярослав Нилов,Совет Федерации,Госдума,
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