В Госдуме предложили три способа спасти пенсии от обесценивания

«Во-первых, реализовать поручение президента в части возврата индексации пенсий работающим пенсионерам. Над этим бьемся не первый год, однако наше предложение устранить из пенсионного законодательства норму о запрете такой индексации пока не поддерживается ни правительством, ни большинством депутатов Госдумы», — подчеркнул он.