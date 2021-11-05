В России перестанут платить часть пенсий

В России с 2023 года пенсии иностранцам, чей вид на жительство в России закончился или аннулирован, перестанут платить. Об этом заявила заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В течении 2023 года реестр сведений о населении будет пополняться. «Оперативное обнуление пенсий иностранцам на основании истекшего ВНЖ начнется с января 2023 года. В реестр также будет вноситься информация об иностранцах, въезжающих в страну и проживающих здесь временно и постоянно», — рассказала Григорьева в беседе с «Прайм».

Также, по словам экономиста, необходимым условием назначения пенсии иностранному гражданину является и тот факт, что он работал по официальному трудовому договору. «Речь идет о работе по бессрочному договору или по договору сроком не менее 6-ти месяцев непрерывно», — уточнила она.