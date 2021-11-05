Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

В России перестанут платить часть пенсий

Ura.Ruиещё 1
3 часа назад

В России с 2023 года пенсии иностранцам, чей вид на жительство в России закончился или аннулирован, перестанут платить. Об этом заявила заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

В России перестанут платить часть пенсий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В течении 2023 года реестр сведений о населении будет пополняться. «Оперативное обнуление пенсий иностранцам на основании истекшего ВНЖ начнется с января 2023 года. В реестр также будет вноситься информация об иностранцах, въезжающих в страну и проживающих здесь временно и постоянно», — рассказала Григорьева в беседе с «Прайм».

Также, по словам экономиста, необходимым условием назначения пенсии иностранному гражданину является и тот факт, что он работал по официальному трудовому договору. «Речь идет о работе по бессрочному договору или по договору сроком не менее 6-ти месяцев непрерывно», — уточнила она.

ПФР назвал имеющих право на повышение пенсии

Ранее комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал изменения в трудовом и пенсионном законодательстве. Там предложили аннулировать виды на жительство пенсионеров-иностранцев или лиц без гражданства. Председатель правительства Михаил Мишустин, как отметили РАПСИ, подписал постановление о включении в стаж работы периоды обучения и дополнительного профессионального образования. Так же в Госдуме заявили что в стране не будет рассматриваться вопрос о повышении пенсионного возраста, передает агентство Nation News.

Личный счет,Новые налоги,Доходы блогеров,Зарплата врачей,Михаил Мишустин,Елена Григорьева,РУДН,Пенсионный фонд РФ,Совет Федерации,Госдума,РАПСИ,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители