Расширен список доходов для взыскания алиментов

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о перечне доходов, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на документ.

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Согласно ему, взыскания будут производиться с окладов, сдельных зарплат, денежных довольствий, премий, гонораров, надбавок и доплат к тарифным ставкам или окладам, выплат, связанных с условиями труда, вознаграждений педагогам за классное руководство и денежных выплат врачам.

Также в список попали доходы от старательской деятельности, предпринимательства, сдачи недвижимости в аренду, вкладов и дивидендов. Удерживать алименты будут со всех видов пенсий, стипендий, пособий, с сумм материальной помощи, государственных компенсационных выплат и возвращенного налога.

Как сообщалось ранее, приставы за семь месяцев 2021 года взыскали 9 миллиардов рублей с должников по алиментам, которым ограничили выезд за рубеж.