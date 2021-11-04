Расширен список доходов для взыскания алиментов

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о перечне доходов, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на документ.
Согласно ему, взыскания будут производиться с окладов, сдельных зарплат, денежных довольствий, премий, гонораров, надбавок и доплат к тарифным ставкам или окладам, выплат, связанных с условиями труда, вознаграждений педагогам за классное руководство и денежных выплат врачам.
Также в список попали доходы от старательской деятельности, предпринимательства, сдачи недвижимости в аренду, вкладов и дивидендов. Удерживать алименты будут со всех видов пенсий, стипендий, пособий, с сумм материальной помощи, государственных компенсационных выплат и возвращенного налога.
Как сообщалось ранее, приставы за семь месяцев 2021 года взыскали 9 миллиардов рублей с должников по алиментам, которым ограничили выезд за рубеж.
В указанный период на исполнении находилось около 1,2 миллиона производств о взыскании алиментов, в отношении 37 тысяч злостных неплательщиков алиментов. Были заведены уголовные дела. С должников, в отношении которых действовали постановления о временном ограничении водительских прав, удалось взыскать более 2,9 миллиарда рублей.