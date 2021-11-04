Страшнее девальвации: что будет с рублём

Экономист Михаил Хазин сделал прогнозы насчет рубля, сообщает Deita.ru со ссылкой на YouTube-канал клуба «Улицы правды».

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Сейчас подавляющее большинство стран по всему миру испытывает большие проблемы с быстро растущей инфляцией. Причиной этого стала беспрецедентная по своим масштабам эмиссия национальной валюты, которую провели многие государства, утверждает Хазин.

По его мнению, большинство стран вскоре будут вынуждены прибегнуть к девальвации своих денежных единиц, чтобы поддержать деловую активность.

При этом практически везде существует риск развития стагфляции — когда при растущей инфляции останавливается экономический рост. Если в таком случае напечатано много денег и вливание новых средств не происходит, то ситуацию исправить не получается.

«И тогда любые неприятности девальвации отходят на второй план, ибо дефляция представляет из себя явлении во много раз хуже», - сказал экономист.