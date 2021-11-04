Страшнее девальвации: что будет с рублём

Экономист Михаил Хазин сделал прогнозы насчет рубля, сообщает Deita.ru со ссылкой на YouTube-канал клуба «Улицы правды».
Сейчас подавляющее большинство стран по всему миру испытывает большие проблемы с быстро растущей инфляцией. Причиной этого стала беспрецедентная по своим масштабам эмиссия национальной валюты, которую провели многие государства, утверждает Хазин.
По его мнению, большинство стран вскоре будут вынуждены прибегнуть к девальвации своих денежных единиц, чтобы поддержать деловую активность.
При этом практически везде существует риск развития стагфляции — когда при растущей инфляции останавливается экономический рост. Если в таком случае напечатано много денег и вливание новых средств не происходит, то ситуацию исправить не получается.
«И тогда любые неприятности девальвации отходят на второй план, ибо дефляция представляет из себя явлении во много раз хуже», - сказал экономист.
Он предупредил, что это грозит и рублю. Однако, если в России это и произойдет, то только после всех остальных стран, добавил специалист.