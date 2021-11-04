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Более 18 тысяч: кто получит крупную выплату

Майк Габриелян
1 час назад

С февраля 2021 года часть россиян может рассчитывать на получение выплаты в размере 18 886 рублей. Об условиях получения средств сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Более 18 тысяч: кто получит крупную выплату
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Речь идет о единовременном пособии при рождении ребенка, с 1 февраля 2021 года оно составляет 18 886,32 рублей.

«Оформляется по месту работы одним из родителей. Если оба родителя не работают, то можно оформить выплату в органах соцзащиты. Если рождается двойня и т. д., пособие выплачивается на каждого ребенка», - сообщают законодатели.

Они напомнили, что необходимо подать документы в течение шести месяцев со дня рождения ребенка.

На Крайнем Севере выплата увеличивается на районный коэффициент.

Накануне стало известно, что в российских родительских чатах массово распространилась информация о новой единовременной выплате 10 тысяч рублей для семей со школьниками. Однако новость оказалась фейком, возникшим из-за неправильной трактовки сообщений Пенсионного фонда России.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,Госдума,
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