Что будет с пенсиями россиян и белорусов в Союзном государстве

Союзное государство России и Белоруссии будет работать над единым подходом к пенсиям и вопросу социального обеспечения населения. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, передает «Московский комсомолец».
Обе страны будут работать над гармонизацией законов в сфере трудовых отношений, занятости населения, пенсионного обеспечения и социальной защиты, отметил российский премьер-министр.
Заседание состоялось 4 ноября в видеоформате. В ходе встречи Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства и утвердили 28 союзных программ, а также Военную доктрину и концепцию миграционной политики Союзного государства России и Белоруссии.