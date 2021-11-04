Что будет с пенсиями россиян и белорусов в Союзном государстве

Союзное государство России и Белоруссии будет работать над единым подходом к пенсиям и вопросу социального обеспечения населения. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, передает «Московский комсомолец».

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Обе страны будут работать над гармонизацией законов в сфере трудовых отношений, занятости населения, пенсионного обеспечения и социальной защиты, отметил российский премьер-министр.