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Что будет с пенсиями россиян и белорусов в Союзном государстве

Ювелина Бернст
25 минут назад

Союзное государство России и Белоруссии будет работать над единым подходом к пенсиям и вопросу социального обеспечения населения. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, передает «Московский комсомолец».

Что будет с пенсиями россиян и белорусов в Союзном государстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Обе страны будут работать над гармонизацией законов в сфере трудовых отношений, занятости населения, пенсионного обеспечения и социальной защиты, отметил российский премьер-министр.

Заседание состоялось 4 ноября в видеоформате. В ходе встречи Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства и утвердили 28 союзных программ, а также Военную доктрину и концепцию миграционной политики Союзного государства России и Белоруссии.

В Госдуме предложили три способа спасти пенсии от обесценивания

Личный счет,Михаил Мишустин,Госдума,Правительство РФ,Московский комсомолец,
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