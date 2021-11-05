Экономист рекомендовал купить новогодние подарки в ноябре

Россиянам стоит купить подарки к Новому году уже в ноябре. Такой совет дал глава направления "Финансы и экономика" Института современного развития, экономист Никита Масленников. Его слова приводит Ura.ru.

Из-за перспективы роста цен к концу года специалист считает, что этим вопросом стоит озаботиться заранее.

"Если нужно что-то покупать из непродовольственных товаров — бытовую и компьютерную технику, гаджеты, то желательно делать это уже сейчас. Потому что в декабре может быть достаточно серьезный скачок цен", — заявил специалист.

Он также считает, что, если у кого-то есть необходимость в покупке зимних одежды и обуви, то лучше это также сделать сейчас. По словам эксперта, подорожание непродовольственных товаров происходит из-за разрыва в цепочках поставок. Он указал, что сейчас такой период - нельзя предсказать, смогут ли они восстановиться до конца года.