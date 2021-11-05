Часть иностранцев лишатся пенсий в России

На данный момент в России иностранцы, у которых закончился вид на жительство или аннулирован, продолжают получать пенсии до нового срока предоставления документов. Но создается новый реестр, и с 2023 года тем, чье разрешение на пребывание в РФ истекло, пенсии выплачиваться не будут. Об этом рассказала агентству "Прайм" замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

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За 2022 год планируется пополнить реестр новыми данными. Оперативное обнуление пенсий иностранцам на основании истекшего ВНЖ будет практиковаться с января 2023 года. В реестре будет содержаться информация об иностранцах, которые въезжают в страну и проживают здесь временно или постоянно.

Верховный суд в 2000-х годах постановил, что для иностранцев необходимым условием для получения пенсии является наличие вида на жительство. Отмечается, что его проще получить, чем гражданство и паспорт. Начисление пенсий происходят согласно документам, предоставленных заявителем в МВД.