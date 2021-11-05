Часть россиян получит новую выплату в 5700 рублей

Некоторые категории граждан России могут получить дополнительную выплату в сумме 5700 рублей. Начисления могут прийти на банковские карты уже с 1 ноября, что связано с ноябрьскими каникулами. В частности, этот вид пособия доступен гражданам, имеющим детей в возрасте от 8 до 16 лет и воспитывающим их в одиночку, сообщило агентство PRIMPRESS.

При этом размер начисления будет рассчитываться в соответствии с уровнем прожиточного минимума, различного для каждого региона страны.

Также на дополнительную материальную помощь могут рассчитывать некоторые категории пенсионеров, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России. Они будут получать новые денежные выплаты. В частности, речь идёт о поддержке неработающих пенсионеров, у которых полная сумма доходов не превышает уровня прожиточного минимума по стране. В 2021 году он составляет 10 022 рубля.

Помимо прочего, руководством субъектов РФ может быть установлена своя сумма выплат, выше или ниже федеральной. Как говорится в новом постановлении, человеку нужно обратиться в фонд, чтобы получить недостающую сумму.