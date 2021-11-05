Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Россияне получат новые выплаты в 5700 рублей

News.ru
50 минут назад

Некоторые категории граждан России могут получить дополнительную выплату в сумме 5700 рублей. Начисления могут прийти на банковские карты уже с 1 ноября, что связано с ноябрьскими каникулами. В частности, этот вид пособия доступен гражданам, имеющим детей в возрасте от 8 до 16 лет и воспитывающим их в одиночку, сообщило агентство PRIMPRESS.

Часть россиян получит новую выплату в 5700 рублей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

При этом размер начисления будет рассчитываться в соответствии с уровнем прожиточного минимума, различного для каждого региона страны.

Более 18 тысяч: кто получит крупную выплату

Также на дополнительную материальную помощь могут рассчитывать некоторые категории пенсионеров, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России. Они будут получать новые денежные выплаты. В частности, речь идёт о поддержке неработающих пенсионеров, у которых полная сумма доходов не превышает уровня прожиточного минимума по стране. В 2021 году он составляет 10 022 рубля.

Помимо прочего, руководством субъектов РФ может быть установлена своя сумма выплат, выше или ниже федеральной. Как говорится в новом постановлении, человеку нужно обратиться в фонд, чтобы получить недостающую сумму.

Ранее стало известно, что с 2023 года произойдёт обнуление пенсий иностранцев. Выплаты прекратятся тем, чьё разрешение на пребывание в РФ к тому моменту истечёт.
Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители