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Назван способ добиться списания долгов по ЖКХ

Майк Габриелян
1 час назад

Член ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова рассказала, как списать старые долги по квартплате. Это можно сделать через три года с момента неоплаты услуг, пишет «Российская газета».

Рамзенкова рассказала, что в 2017 году рассматривалось дело о списании старых долгов. УК вписывала в текущие квитанции старые долги, сроком более трёх лет, и отказывалась аннулировать задолженность. Жительница подала иск, потребовав аннулировать долг.

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Суд первой инстанции ей отказал. Однако апелляционный суд отметил, что ни Жилищный кодекс, ни Правила предоставления коммунальных услуг не предусматривают оснований для доначисления в платежном документе долгов за предыдущие расчетные периоды за рамками трёх лет. В результате женщина выиграла дело.

При этом существует условие, при котором можно подать заявление о списании долгов. В суде уже должен быть иск жилищной компании о взыскании долга с жильца. Однако обязать ее подать иск в суд невозможно.

Рамзенкова отметила, что срок исковой давности по каждой квитанции исчисляется отдельно, со следующего дня после наступления срока оплаты по квитанции. Если должник вносит любой платеж по такой квитанции, он признает долг и срок начинает течь заново.

Личный счет,Видео,"Российская газета",
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