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Россиян предупредили о новой схеме обмана при заказе товаров

Майк Габриелян
57 минут назад

Российский эксперт по кибербезопасности Виктор Чебышев рассказал о новой схеме мошенничества на сайтах объявлений. Аферисты оформляют кредиты на граждан, оставивших свой номер телефона, сообщает РИА «Новости».

Россиян предупредили о новой схеме обмана при заказе товаров
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Злоумышленники используют сервис объявлений для получения базы активных телефонных номеров абонентов сотовых сетей», - рассказал Чебышев.

По его словам, мошенники предлагают заказать товар через доставку. Они уговаривают жертву ввести данные банковской карты и заплатить произвольную сумму, чтобы удостовериться, что на карту можно переводить деньги. После этого пользователю сообщают, что платеж не прошел, и вынуждают повторно перевести деньги. Таких переводов может быть сколько угодно.

Если на первом этапе у мошенников получилось украсть деньги, то номер пользователя атакуют снова. Злоумышленники пытаются авторизоваться с этого номера на всех площадках, доступ в которые возможен по телефонному номеру. После чего жертве приходит большое число сообщений, что затрудняет работу с устройством. Атака может длиться долго, затем мошенники звонят жертве и выманивают у нее скриншоты пришедших сообщений, среди которых будет код доступа на сайт микрофинансовой организации.

«Если пользователь отправит этот скриншот, то злоумышленники оформят жертве еще и кредит, так как для МФО номер телефона является достаточным для микрозайма. В этом случае реальные деньги от МФО уходят на карту мошенников, а пользователь остается с оформленным долгом», — рассказал Чебышев.

Эксперт посоветовал не отвечать за звонки с незнакомых номеров и никому ничего не посылать. Кроме того, у операторов связи есть услуга временной блокировки входящих СМС, ею также можно воспользоваться.

Минувшим летом в Курской области женщина перевела мошенникам большее 800 тысяч рублей.

Личный счет,Виктор Чебышев,РИА Новости,
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