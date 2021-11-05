Россиян предупредили о новой схеме обмана при заказе товаров

Российский эксперт по кибербезопасности Виктор Чебышев рассказал о новой схеме мошенничества на сайтах объявлений. Аферисты оформляют кредиты на граждан, оставивших свой номер телефона, сообщает РИА «Новости».

«Злоумышленники используют сервис объявлений для получения базы активных телефонных номеров абонентов сотовых сетей», - рассказал Чебышев.

По его словам, мошенники предлагают заказать товар через доставку. Они уговаривают жертву ввести данные банковской карты и заплатить произвольную сумму, чтобы удостовериться, что на карту можно переводить деньги. После этого пользователю сообщают, что платеж не прошел, и вынуждают повторно перевести деньги. Таких переводов может быть сколько угодно.

Если на первом этапе у мошенников получилось украсть деньги, то номер пользователя атакуют снова. Злоумышленники пытаются авторизоваться с этого номера на всех площадках, доступ в которые возможен по телефонному номеру. После чего жертве приходит большое число сообщений, что затрудняет работу с устройством. Атака может длиться долго, затем мошенники звонят жертве и выманивают у нее скриншоты пришедших сообщений, среди которых будет код доступа на сайт микрофинансовой организации.

«Если пользователь отправит этот скриншот, то злоумышленники оформят жертве еще и кредит, так как для МФО номер телефона является достаточным для микрозайма. В этом случае реальные деньги от МФО уходят на карту мошенников, а пользователь остается с оформленным долгом», — рассказал Чебышев.

Эксперт посоветовал не отвечать за звонки с незнакомых номеров и никому ничего не посылать. Кроме того, у операторов связи есть услуга временной блокировки входящих СМС, ею также можно воспользоваться.