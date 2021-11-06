Россияне раскрыли планы на «черную пятницу»

Каждый восьмой (12%) россиянин будет закупаться на сезонной ноябрьской распродаже, средний чек составит 18 500 рублей. При этом каждый пятый (21%) не готов тратить более 3000 рублей и лишь 8% покупателей могут позволить покупки на сумму свыше 50 000 рублей. Участники опроса от Superjob признались, как относятся к «чёрной пятнице» и сколько собираются потратить на покупки.

Фото: ТАСС ТАСС

Большинство (65%) респондентов не верят в выгоды «чёрной пятницы». Лишь 14% россиян считают, что на распродаже можно купить товары и услуги действительно по сниженным ценам. Интересно, что молодёжь в возрасте до 24 лет (31%) верит в скидки больше, чем россияне старше 45 (8%).

Абсолютное большинство (69%) участников опроса не планируют покупки на ноябрьскую распродажу, 19% пока не решили, 12% готовы к тратам. Больше других в покупках заинтересованы люди до 24 лет (23%), из старшего поколения (старше 45) закупаться будут лишь 7%.