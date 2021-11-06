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Россияне признались, сколько собираются потратить в «чёрную пятницу»

Секрет Фирмыиещё 1
1 час назад

Каждый восьмой (12%) россиянин будет закупаться на сезонной ноябрьской распродаже, средний чек составит 18 500 рублей. При этом каждый пятый (21%) не готов тратить более 3000 рублей и лишь 8% покупателей могут позволить покупки на сумму свыше 50 000 рублей. Участники опроса от Superjob признались, как относятся к «чёрной пятнице» и сколько собираются потратить на покупки.

Россияне раскрыли планы на «черную пятницу»
Фото: ТАССТАСС

Большинство (65%) респондентов не верят в выгоды «чёрной пятницы». Лишь 14% россиян считают, что на распродаже можно купить товары и услуги действительно по сниженным ценам. Интересно, что молодёжь в возрасте до 24 лет (31%) верит в скидки больше, чем россияне старше 45 (8%).

Абсолютное большинство (69%) участников опроса не планируют покупки на ноябрьскую распродажу, 19% пока не решили, 12% готовы к тратам. Больше других в покупках заинтересованы люди до 24 лет (23%), из старшего поколения (старше 45) закупаться будут лишь 7%.

По данным Superjob, в этом году средний бюджет вырос по сравнению с 2020-м (18 500 рублей против 13 800). Россияне планируют купить одежду (26%), бытовую технику и электронику (21%), гаджеты и девайсы (8%). По 5% респондентов хотят приобрести обувь и товары для дома, 4% — продукты питания, 3% — косметику, 2% — товары для детей.
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