Россиян предупредили об опасности валютных операций

Кандидат экономических наук, доцент ДВФУ Максим Кривелевич рассказал, стоит ли сейчас пытаться извлечь выгоду из валютных операций. Его слова передает Deita.ru.
Эксперт отметил, что курс рубля падает, и эта тенденция сохранится.
«Его (рубля - прим. ред) основная проблема в том, что регулятор приучил людей не играть на курсе валют, потому что их все равно обыграют. Когда складывается экономическая динамика, что рубль должен упасть, то его сразу же поддерживают, а когда кажется, ничто не предвещает беды, ЦБ обваливает курс рубля», – заявил Кривелевич.
Экономист посоветовал не ввязываться в «игру на обесценивание рубля». Он рекомендовал оставить в национальной валюте сумму, которая может понадобиться в ближайший год, а остальные накопления перевести в доллары. Поскольку, по его словам, в долгосрочной перспективе российская валюта будет падать, что происходит последние 20 лет.