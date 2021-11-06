Россиян предупредили об опасности валютных операций

«Его (рубля - прим. ред) основная проблема в том, что регулятор приучил людей не играть на курсе валют, потому что их все равно обыграют. Когда складывается экономическая динамика, что рубль должен упасть, то его сразу же поддерживают, а когда кажется, ничто не предвещает беды, ЦБ обваливает курс рубля», – заявил Кривелевич.