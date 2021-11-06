Какие профессии будут востребованы в будущем

Эксперты рассказали, какие профессии будут востребованы в ближайшие 5-10 лет

В России продолжается бум IT-специальностей. Популярнее всего сейчас программирование, сообщили «Газете.Ru» в hh.ru. Эксперты при этом советуют обратить внимание и на другие профессии, связанные с этой сферой: например, аналитику, дизайн, разработку игр. Перспективными также будут специальности, связанные с построением экосистем, климатическим моделированием, внедрением зеленых технологий, прогнозированием будущего.

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Когда речь заходит о перспективных профессиях, одна из первых ассоциаций — IT-сфера. И на нее действительно стоит обратить внимание, отметила в беседе с «Газетой.Ru» руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая.

По ее словам, наиболее популярное направление сейчас в IT – это программирование. На его долю среди других вакансий в этой сфере сейчас приходится почти 64%. По уровню дохода на первом месте также программирование: медианная зарплата по России в 2021 году составляет около 105 тыс. рублей. При этом чем больше человек будет знать языков программирования, тем более востребованным он будет.

Однако есть много других специальностей, связанных с IT, подчеркнула Святицкая. «Это, конечно, касается и дизайна, и маркетинга, аналитики, Big Data, product-менеджмента, project-менеджмента. И все, что касается игр: геймдев (разработка игр. – «Газета.Ru») и геймдизайн», — привела примеры эксперт.

Геймдев и геймдизайн сейчас находятся на втором месте по уровню дохода после программистов: их медианная зарплата по России составляет около 104 тыс. рублей. На третьем месте – бизнес и управление в IT (примерно 96 тыс. рублей).

Далее – менеджмент в IT (82 тыс. рублей), аналитика и Data Science – 78 тыс. рублей, дизайн – примерно 61 тыс. рублей, маркетинг в IT – около 57 тыс. рублей. Однако это средние зарплаты по стране: в Москве, например, они гораздо выше.

Отдельно Ирина Святицкая обратила внимание на аналитику. «Аналитики очень нужны бизнесу. Может, сейчас заработные платы у них меньше, чем у разработчиков, но если мы говорим про крупные российские и международные компании, про сферу IT, то у аналитиков примерно одинаковые заработные платы с разработчиками, а иногда даже и выше. И за ними такие же очереди из работодателей», — рассказала она.

Спрос сейчас также растет на специалистов по 3D-интерфейсу, отмечает коммерческий директор Skillbox Артем Казаков. Это связано с тем, что компании Facebook и Apple, задающие тренды, разрабатывают трехмерные операционные системы. На фоне высокой конкуренции за качественный и оригинальный контент все более востребованным становятся специалисты по визуальному и аудио-оформлению: декораторы, операторы, саунд-дизайнеры, монтажеры и профильные фотографы.

«Одно из самых многообещающих и пока недооцененных направлений игровой индустрии — это киберспорт, — подчеркивает Казаков. — Благодаря приковывающим внимание всего мира турнирам в киберспорт идут бренды и спонсоры, а многомиллионные призовые фонды становятся привлекательным источником дохода для геймеров». По его словам, в этой сфере стоит присмотреться к таким специальностям, как геймдизайнер, медиаменеджер, создатель спецэффектов, концепт-художник.

Не только IT

Однако, как бы ни была популярна IT-сфера, нельзя всем быть разработчиками или аналитиками, отмечает Ирина Святицкая из hh.ru. Поэтому нужно помнить, что если человек суперпрофессионал в каком-то деле – он никогда не останется без работы.

«Кому не нужен хороший юрист? Кому не нужен хороший врач, особенно в нынешние времена? Кому не нужен хороший парикмахер, повар? Везде нужны профессионалы. Профессионалы рождаются благодаря способностям конкретного человека и его увлеченности, интересу к делу», — подчеркнула она.

Однако есть профессии, которые находятся в зоне риска. В частности, это связано с автоматизацией рабочих процессов, с роботизацией. Например, под угрозой могут оказаться водители такси — из-за появления беспилотных автомобилей. Однако сейчас нельзя предугадать, когда именно они будут массово внедряться, и можно ли будет полностью отказаться от управления человеком.

«Это огромное количество рабочих мест. Огромное количество бизнесов с этим связано. И непонятно, насколько выгодно (через сколько лет) будет заменить весь транспорт на беспилотный»,— отметила Святицкая.

Она добавила, что это вопрос не только технологий, но и эмоциональной готовности общества к таким изменениям.

По мнению директора Центра научно-технологического прогнозирования Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ Александра Чулока, чрезмерный интерес к IT, который сейчас наблюдается в России, без учета других глобальных трендов, облика будущего экономики и общества, может привести к «опасным» результатам.

«Это можно сравнить с тем, как у нас в перестроечное время все считали, что нужно быть юристами и экономистам, был высокий спрос на получение этих профессий. Я сейчас наблюдаю то же самое. Вот вы спросите, сколько сейчас работает по специальности юристов и экономистов? И то же самое может с IT произойти, при всей важности этой отрасли», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

Профессии будущего

Выбирая себе сферу деятельности, лучше мыслить не специальностями, а компетенциями, советует Александр Чулок из НИУ ВШЭ. Специальность – это как маркетинговое название, а навыки, требования к ней могут меняться.

«Сначала, например, это кибербезопасность, потом эпидемиологическая безопасность, потом ментальная безопасность. Если Цукерберг реализует свою метавселенную, и через 10 лет там будет миллиард пользователей, то нужны будут специалисты не только по кибербезопасности, но и по ментальной безопасности, владеющие как навыками работы с нейроинтерфейсами и другими перспективными технологиями, так и основами философии, психологии, этики. Поэтому важно рассуждать здесь не в терминах специальности, а в терминах требований, которые в свою очередь диктуются глобальными трендами», — пояснил эксперт.

При этом Чулок посоветовал не пытаться экстраполировать тренды из настоящего в будущее: можно угадать, а можно нет. Но задумываться над тем, каким будет будущее, его ключевые сценарии, характеристики, нужно.

«Здесь мы приходим к тому, что, во-первых, это будущее будет связано с экосистемами. Цифровыми, физическими или киберфизическими. Безусловно, нужны будут специалисты, которые в них хорошо разбираются. Во-вторых, мы понимаем, что перспективы, конечно же, будет связаны с роботизацией, IT платформами, анализом больших данных и применением их в разных сферах. И, скорее всего, будут востребованы специалисты, которые смогут интегрировать эти передовые технологии в экономику и общество. От психологов и специалистов по работе с роботами, до, например, цифровых ассистентов, помогающих людям войти в этот новый мир», — рассказал эксперт.

Также важны вопросы, связанные с изменением климата, которые часто недооценивают, добавил Чулок. Речь идет не только ESG-стандартах или декарбонизации, а о более глобальных вещах: это моделирование природных явлений, построение нового класса математических моделей, технологии терраформирования (изменение климатических условий, технологии формирования ландшафта), управления климатом, восстановление биоразнообразия, а также построение биоэкономики. Объемы последней к 2025 году оценивается в $8 трлн.

«Это покруче, чем рынки нефти, газа и так далее. Это большой пласт специальностей, которые помогают эту экономику развивать, переводить на зеленые рельсы традиционные сектора экономики»,— отметил Александр Чулок.

Также будут востребованы специалисты, которые будут помогать трансформировать традиционные сектора экономики: снизить издержки, расширить возможности предложения товаров и услуг, в том числе в рамках концепции PaaS (Product-as-A-Service – «товар как услуга»). Например, сейчас в агропромышленном комплексе резко вырос спрос на беспилотную технику из-за того, что на фоне пандемии стало трудно привлекать сезонных рабочих. Бурно развиваются креативные индустрии, построением которых озаботились не только страны, но и отдельные города или регионы. Специалисты по таким областям будут очень востребованы ближайшее время.

Кроме того, нужны настоящие профессионалы по работе с будущим, которые могут делать научно обоснованные форсайты (процесс систематического научно обоснованного формирования будущего с вовлечением ключевых стейкхолдеров — бизнеса, науки, общества, государства), прогнозы как на средне- так и долгосрочный период, заглядывая за горизонт 20-30 или даже 50 лет, и выступая «мульти переводчиками» с языка науки, бизнеса, государства для достижения наиболее благоприятных сценариев.

Сейчас, например, наблюдается большой спрос на мониторинг трендов — трендвотчинг, аналитику слабых сигналов (информационные потоки с неполной или нечеткой характеристикой) и джокеров – событий с низкой вероятностью, но масштабными эффектами.

«Люди поняли, что им не хватает системных, научно обоснованных знаний о будущем. Многие российские компании, следуя мировым трендам, стали формировать собственные системы раннего предупреждения – сканирования будущего, опираясь на помощь форсайт-центров, используя анализ больших данных и дополняя его собственной отраслевой экспертизой», — отметил Чулок.