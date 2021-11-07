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Эксперт назвала средние зарплаты IT-специалистов

BFM.RUиещё 1
1 час назад

Самой востребованной профессией в России в ближайшие годы останется программирование и другие специальности, связанные с IT-сферой. Об этом сообщила «Газете.ру» руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая.

Определены самые высокооплачиваемые профессии в России
Фото: ТАССТАСС

По ее данным, средняя зарплата программиста в этом году составила 105 тысяч рублей. На втором месте по уровню дохода находятся разработчики игр с зарплатой в районе 104 тысяч рублей. Замыкает тройку бизнес и управление в IT. Средняя зарплата таких специалистов находится в районе 96 тысяч рублей.

Но это средние зарплаты по стране. В крупных городах, в частности в Москве, подобные специальности оплачиваются гораздо выше.

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