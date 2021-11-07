Определены самые высокооплачиваемые профессии в России

Самой востребованной профессией в России в ближайшие годы останется программирование и другие специальности, связанные с IT-сферой. Об этом сообщила «Газете.ру» руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая.

По ее данным, средняя зарплата программиста в этом году составила 105 тысяч рублей. На втором месте по уровню дохода находятся разработчики игр с зарплатой в районе 104 тысяч рублей. Замыкает тройку бизнес и управление в IT. Средняя зарплата таких специалистов находится в районе 96 тысяч рублей.