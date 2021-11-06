Россиян предупредили о подорожании ряда товаров к Новому году

К Новому году в России вырастут в цене сотовые телефоны, в частности, айфоны и смартфоны некоторых других производителей. Об сообщил главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. По словам специалиста, из-за роста стоимости газа в Европе и удобрений скоро подорожают также и некоторые категории продуктов.

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«Есть тенденция к росту цен на продовольствие на мировом рынке. И также есть дефицит товаров, где используются чипы — в частности, в бытовой технике и автомобилях. Соответственно, в этих категориях происходит рост цен. Это же касается и производства некоторых моделей мобильных телефонов», — отметил Миронов.

Он добавил, что спрос на телефоны Apple большой, но при этом компания снижает планы по производству на фоне кризиса чипов. Это отражается на стоимости конечного товара.

Миронов также указал, что продукты в России тоже в скором времени подорожают, поскольку на их стоимость влияют много факторов, в том числе косвенно — рост цен на газ в Европе и производство удобрений в мире.

«Соответственно, увеличение стимула для экспорта российских товаров — значит, уменьшение их количества на внутреннем рынке. Таким образом, вырастут цены на гречку, консервы и другие продукты, которые в большом количестве уходят на внешний рынок», — пояснил эксперт.