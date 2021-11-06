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Экономист предупредил о подорожании айфонов и гречки в России

Секрет Фирмыиещё 2
1 час назад

К Новому году в России вырастут в цене сотовые телефоны, в частности, айфоны и смартфоны некоторых других производителей. Об сообщил главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. По словам специалиста, из-за роста стоимости газа в Европе и удобрений скоро подорожают также и некоторые категории продуктов.

Россиян предупредили о подорожании ряда товаров к Новому году
Фото: PixabayPixabay

«Есть тенденция к росту цен на продовольствие на мировом рынке. И также есть дефицит товаров, где используются чипы — в частности, в бытовой технике и автомобилях. Соответственно, в этих категориях происходит рост цен. Это же касается и производства некоторых моделей мобильных телефонов», — отметил Миронов.

Он добавил, что спрос на телефоны Apple большой, но при этом компания снижает планы по производству на фоне кризиса чипов. Это отражается на стоимости конечного товара.

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Миронов также указал, что продукты в России тоже в скором времени подорожают, поскольку на их стоимость влияют много факторов, в том числе косвенно — рост цен на газ в Европе и производство удобрений в мире.

«Соответственно, увеличение стимула для экспорта российских товаров — значит, уменьшение их количества на внутреннем рынке. Таким образом, вырастут цены на гречку, консервы и другие продукты, которые в большом количестве уходят на внешний рынок», — пояснил эксперт.

Ранее «Секрет» писал, что к Новому году в России подорожают импортные товары, в том числе электроника, бытовая техника и автомобили. Рост может составить до 15% в годовом выражении, поэтому эксперты посоветовали россиянам делать покупки уже в ноябре.

Личный счет,Валерий Миронов,ВШЭ,Минэкономразвития,
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