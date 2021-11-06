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ПФР обратился ко всем, кто получал выплаты в 10 000 рублей

Primpress
6 ноября

Специалисты Пенсионного фонда России обратились ко всем гражданам, которые в текущем году получали различные дополнительные денежные выплаты от ведомства, сообщает PRIMPRESS.

ПФР обратился ко всем, кто получал выплаты в 10 000 рублей
Фото: ТАССТАСС

В фонде напомнили, что в этом году россияне получали различные меры дополнительной поддержки. Например, в августе семьи с детьми смогли получить по 10 тысяч рублей в виде разовой выплаты. Деньги выдавались родителям для подготовки их детей к школе. А возрастной диапазон детей, на которых перечислялись средства, был ограничен 6–17 годами.

Также разово по 10 тысяч рублей уже в сентябре могли получить пенсионеры. Причем новые деньги пришли всем пожилым гражданам: как работающим, так и нет. Такое же единовременное пособие доставили и получателям пенсии по инвалидности и тем, кто получает выплаты по случаю потери кормильца.

В ПФР подчеркнули, что подобные выплаты необходимо включать в сведения о доходах при подаче документов в налоговую. Налоговые декларации за 2020 год граждане должны подать уже до 1 декабря. Соответственно к этому сроку важно оплатить все необходимые налоги.

В ведомстве объяснили, что всю информацию о выплатах можно получить в личном кабинете на официальном сайте ПФР.

Но в ПФР также добавили, что страховые пенсии по старости и накопительные пенсии не подлежат налоговым взысканиям согласно законодательству. О таких выплатах отчитываться в ФНС не нужно.

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