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Опрос: россияне назвали самые бесполезные покупки в «чёрную пятницу»

Говорит Москваиещё 3
1 час назад

Это вставная челюсть, платье для кошки, костюм клоуна, пузырьковый светильник, ящерица, говорящий тостер и многочисленные секс-игрушки.

Названы самые бесполезные покупки в «чёрную пятницу»
Фото: ТАССТАСС

Опрос Райффайзенбанка публикует ТАСС.

Из него следует, что больше половины граждан нашей страны хотя бы раз приобретали товары по скидкам. При этом 31% респондентов заявили, что обошлись бы без половины вещей, купленных по акции.

Между тем, обычно россияне ищут на распродажах одежду, обувь, технику и товары для дома. Каждый третий покупает товары для детей и косметику. Реже всего приобретаются товары для животных, книги, цифровой контент, подписки, товары для творчества и хобби.

Каждый пятый опрошенный тратит в «чёрную пятницу» 10-20 тысяч рублей, ещё 29% — 5-10 тысяч рублей.
Личный счет,Райффайзенбанк Австрия,ИТАР-ТАСС,
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