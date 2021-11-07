Названы самые бесполезные покупки в «чёрную пятницу»

Это вставная челюсть, платье для кошки, костюм клоуна, пузырьковый светильник, ящерица, говорящий тостер и многочисленные секс-игрушки.

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Опрос Райффайзенбанка публикует ТАСС.

Из него следует, что больше половины граждан нашей страны хотя бы раз приобретали товары по скидкам. При этом 31% респондентов заявили, что обошлись бы без половины вещей, купленных по акции.

Между тем, обычно россияне ищут на распродажах одежду, обувь, технику и товары для дома. Каждый третий покупает товары для детей и косметику. Реже всего приобретаются товары для животных, книги, цифровой контент, подписки, товары для творчества и хобби.