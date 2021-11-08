В Госдуме предложили поднять прожиточный минимум

В России необходимо изменить методику расчета прожиточного минимума и поднять этот показатель до 20 тысяч рублей, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

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По его словам, величина прожиточного минимума устанавливается по специальной методике. С помощью нее определяется медианный доход россиян и используется соотношение 44,2%.

«Соответственно, надо менять соотношение в сторону увеличения и обеспечивать реальный доход граждан. На наш взгляд, прожиточный минимум должен быть не менее 20 тысяч рублей», — сказал депутат.

Он считает, что для расчета прожиточного минимума необходимо увеличить соотношение из медианного дохода более чем на 15%.

Как сообщалось ранее, прожиточный минимум в Москве в расчете на душу населения увеличат до 18 тысяч 714 рублей. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. С 1 января 2022 года прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 21 тысячу 371 рубль, для пенсионеров — 14 тысяч 9 рублей, для детей — 16 тысяч 174 рубля.