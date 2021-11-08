Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Россияне нашли способ экономить на еде

Мария Иванова
1 час назад

Российские потребители ради экономии на продуктах начали активно переключаться на собственные торговые марки (СТМ) магазинов, отказываясь от покупки известных брендов. Об этом рассказал «Коммерсант» со ссылкой на исследование Sberbank CIB «Индекс Иванова».

В Sberbank CIB выяснили, что в третьем квартале 2021-го доля покупателей, начавших приобретать СТМ торговых сетей, выросла до 37 процентов по сравнению с 24 процентами за тот же период 2020 года.

Эксперты подсчитали, что расходы россиян на еду в третьем квартале года выросли с 37 до 38,1 процента, а количество экономящих на продуктах увеличилось с 62 до 67 процентов.

При этом «охотников за скидками» стало заметно меньше. В «Дикси» этот показатель упал с 34 до 27 процентов год к году, в «Пятерочке» - с 27 до 24 процентов, в «Ашане» - с 28 до 25 процентов.

ООН: продовольствие продолжает дорожать по всему миру

В Sberbank CIB подчеркнули, что популярность СТМ растет вместе с увеличением предложения таких товаров. Многие ритейлеры открывают жесткие дискаунтеры, ассортимент которых формируется во многом за счет СТМ.

В Metro «Коммерсанту» рассказали, что продажи СТМ выросли на 30 процентов, в «Ленте» - более чем на семь процентов, в «Пятерочке» - на десять процентов. В «Пятерочке» и «Перекрестке» на СТМ приходится уже 20 и 15 процентов продаж соответственно.

В «Ашане» отметили, что спрос на СТМ подогревает запуск программы лояльности, благодаря которой можно получить кешбэк за покупку таких товаров.

Опубликованное в прошлом году исследование компании BCG и холдинга «Ромир» показало, что на фоне пандемии россияне решили сократить свои расходы почти на все, кроме услуг ЖКХ, интернета и мобильной связи, лекарств и свежих продуктов.

Глава Информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков прогнозировал, что из-за пандемии россияне перейдут на новую модель потребления и начнут экономить на овощах, фруктах и говядине, выбирая более дешевые свинину и курицу.
Личный счет,Видео,Иван Федяков,Дикси,Сбербанк КИБ,Ашан,ООН,Advis.ru,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители