Россияне нашли способ экономить на еде

Российские потребители ради экономии на продуктах начали активно переключаться на собственные торговые марки (СТМ) магазинов, отказываясь от покупки известных брендов. Об этом рассказал «Коммерсант» со ссылкой на исследование Sberbank CIB «Индекс Иванова».

В Sberbank CIB выяснили, что в третьем квартале 2021-го доля покупателей, начавших приобретать СТМ торговых сетей, выросла до 37 процентов по сравнению с 24 процентами за тот же период 2020 года.

Эксперты подсчитали, что расходы россиян на еду в третьем квартале года выросли с 37 до 38,1 процента, а количество экономящих на продуктах увеличилось с 62 до 67 процентов.

При этом «охотников за скидками» стало заметно меньше. В «Дикси» этот показатель упал с 34 до 27 процентов год к году, в «Пятерочке» - с 27 до 24 процентов, в «Ашане» - с 28 до 25 процентов.

В Sberbank CIB подчеркнули, что популярность СТМ растет вместе с увеличением предложения таких товаров. Многие ритейлеры открывают жесткие дискаунтеры, ассортимент которых формируется во многом за счет СТМ.

В Metro «Коммерсанту» рассказали, что продажи СТМ выросли на 30 процентов, в «Ленте» - более чем на семь процентов, в «Пятерочке» - на десять процентов. В «Пятерочке» и «Перекрестке» на СТМ приходится уже 20 и 15 процентов продаж соответственно.

В «Ашане» отметили, что спрос на СТМ подогревает запуск программы лояльности, благодаря которой можно получить кешбэк за покупку таких товаров.

Опубликованное в прошлом году исследование компании BCG и холдинга «Ромир» показало, что на фоне пандемии россияне решили сократить свои расходы почти на все, кроме услуг ЖКХ, интернета и мобильной связи, лекарств и свежих продуктов.